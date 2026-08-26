AI泡沬論｜英偉達財報成AI交易「晴雨表」　市場聚焦熱潮可持續性

英偉達將在美國時間周三下午公佈的財報，華爾街正熱切等待！不過，投資者關注的與其說是這家晶片巨頭本身交出的數字，不如說這些數字對人工智能投資者乃至整個市場意味著什麼。



「英偉達是衡量AI支出的最佳晴雨表，」持有英偉達股票的Wealth Alliance的執行長Rob Conzo接受彭博訪問時表示。「它將有助於判斷，從基礎設施角度來看，超大規模雲計算公司是否仍在加快投入，還是已經開始變得更加克制。」

英偉達股價跑輸過去表現

報道指出，英偉達股價今年經歷了劇烈起伏：冬季一路下挫，春季強勁飆升，整個夏季則反覆震盪。該股剛剛經歷了連續七個交易日下跌，追平2019年以來最長連跌紀錄，期間累計下跌7.5%。而就在此前，從7月底到8月中旬，英偉達股價還曾大漲19%。

總體而言，英偉達2026年以來累計上漲14%，表現尚可，但與過去幾年的漲勢相比仍相去甚遠。去年同期，該股已經上漲34%；而2024年同期的漲幅更是超過150%。背後的原因並不神秘：投資者越來越擔心這輪AI投資熱潮能否持續。與此同時，通膨仍居高不下、利率不斷上升，地緣政治風險也四處湧现，無論是美國與伊朗之間的軍事和經濟戰爭，還是美國與加拿大之間的貿易戰，都在加劇市場的謹慎情緒。

以科技股為主的那斯達克100指數7月遭遇了一年多來最糟糕的月度表現，下跌6.6%。由於擔心巨額支出還能持續多久，投資者紛紛拋售參與AI基礎設施建設的公司股票。不過，自7月29日觸底以來，該指數已收復大部分失地，領漲的是閃迪等存儲和內存公司，以及Marvell Technology Inc.等晶片製造商。

2026年5月27日，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在台灣台北舉行的Constellation員工全體慶祝活動中發表演講。（Reuters）

料營收增速將創兩年來最快

華爾街預計，英偉達截至7月31日的第二財季將交出亮眼業績。彭博匯編的數據顯示，分析師預計其營收較上年同期接近翻番，增速將創兩年來最快；淨利潤也將如此。

然而，這些業績數字本身並不是市場關注的重點。投資者更想聽聽執行長黃仁勳如何看待最大客戶的資本支出、未來需求，以及近期一系列涉及英偉達的新融資交易。此外，漲價也將成為關注焦點。由於內存成本飆升，英偉達的一些客戶已被告知，搭載其AI晶片的伺服器價格在某些情況下將上漲逾15%。

Conzo表示，「這將是一份非常有趣的財報，但重點不在於數字，而在於對前瞻性指引的討論。」