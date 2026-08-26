十月稻田（09676）上半年收入38.14億元，多增長模型驅動估值重估

收入利潤雙增，多增長模型持續釋放，股息率超8%，家庭食品龍頭十月稻田（09676）再次向市場秀業績肌肉。



智通財經APP瞭解到，8月24日，十月稻田發佈2026年上半年財報，實現收入38.14億元，同比增長24.5%，保持雙位數的增長趨勢；盈利能力韌性凸顯，毛利潤6.96億元，同比增長4.4%，期內利潤1.57億元，同比增長35.4%，毛利率及期內利潤率分別為18.25%及4.12%，而經調整淨利潤約2.09億元，經調整淨利潤率為5.5%。

十月稻田以“主食+休食”為雙輪驅動戰略，上半年該公司主動調整品類營收結構，打造多元增長曲線，同時繼續深耕全管道生態體系，新管道不斷拓展，實現高品質的增長。期內現金流得到大幅提升，截至2026年6月，該公司現金等價物達10.22億元，較2025年年末增加了1.38倍。

上半年，該公司積極回購提振持股信心，上半年累計回購了1140.24萬股，在7月17日派付了2025年末期股息0.32元/股，股息率超過8%。機構資金先知先覺，該公司股價已連續四周上漲，漲幅超15%。

業績穩增，打造多元增長曲線

通覽十月稻田上半年財報，“主食+休食”雙輪戰略驅動產品結構調整，多元增長曲線持續拉動業績增長，其中“大米產品”、“雜糧、豆類及其他產品”以及“乾貨及其他產品”三大品類收入分別為26.94億元、3.69億元及3.5億元，同比增長分別為30.4%、34.7%及21.0%，收入占比分別為70.6%、9.7%及9.2%。

如果拉長週期看，不難發現，該公司於2024年至2026年的上半年，上述三大品類均保持雙位數的增長趨勢，這充分體現了“主食+休食”戰略決策的顯著成效。而且該公司收入結構優化也在持續提升盈利增長韌性。

圖片來源：公司財報

上半年，該公司毛利潤增長4.4%，但2024-2026年上半年毛利潤複合增速是25.2%，毛利率提升了1.31個百分點，穩中有升。按品類來看，三大核心增長引擎毛利率穩中有升，高毛利業務貢獻提升。

對比去年同期，基本盤主食品類大米毛利率較穩定，為16.6%，豆類及其他產品與乾貨及其他產品毛利大幅增長，毛利率分別提升6.5個百分點至25.7%，及2.4個百分點至9.9%，其中高毛利率的豆類及其他產品毛利潤貢獻提升至13.62%。此外，玉米品類毛利率29.4%，玉米價格底部具回升預期，產品結構也將進一步優化。

十月稻田的高品質增長一方面是收入和盈利的均衡發展，另一方面也是運營效率的提升以及現金流的健康流動。上半年，該公司存貨和應收款持續改善，現貨回款大幅增加，其中存貨13.63億元，較2025年末減少7.24億元，而應收款減少0.19億元，使得公司現金等價物大幅提升至10.22億元，占比收入達26.8%。

多增長模型持續釋放，業績估值有望雙升

十月稻田長期成長路線較為清晰，核心聚焦在產品端和管道端，通過多維度行之有效的策略打造多增長模型。

在產品端，該公司深耕大米及玉米核心品類，持續打造多個年度銷售規模達億元級的單品，比如寒露秋香五常大米、長粒香等，同時圍繞輕食、健康、低脂等核心場景需求不斷創新產品，如推出帶有清潔標籤的七色糙米飯團等。該公司不斷豐富品類矩陣，推進雜糧、豆類及乾貨等品類佈局完善家庭食品版圖。

在管道端，該公司深耕全管道生態體系，深化“人貨場”重構，以“流量+內容”雙輪驅動，通過線上線下內容閉環，品牌完成從產品交付向場景化生活服務的能力升級，構建全域整合行銷的價值閉環。線上依託全域多帳號矩陣持續輸出高品質場景化內容，線下深度綁定多元體育賽事場，深度觸達消費者。

產品端和管道端共同發力，多條增長曲線初步成型。2026年上半年，產品端，核心品類和非核心品類產品均實現了雙位元數的增長，其中非核心品類（雜糧、豆類、乾貨及其他）產品收入7.19億元，同比增長27.6%，收入份額提升至18.9%；管道端，線上自營管道、現代商超管道以及經銷網路均增長搶眼，分別增長41.6%、42.8%及50.3%，三大高增長管道合計收入份額提升至50.17%。

圖片來源：公司財報

實際上，多品類增長極的打造，十月稻田完成了從廚房食品企業到家庭食品行業創新者的戰略定位升級，分散單一品類風險；而多管道增長極的打造，該公司重構“人貨場”，讓流量和內容都能線上上線下全管道精准觸達用戶，持續降低獲客成本，實現品牌認知提升，以及產品價值輸出。

這一成長邏輯對該公司有兩個顯著影響：一是驅動業績長期增長韌性，多增長模型下有效抵禦巨集微觀風險；二是帶來強勁的競爭壁壘，支撐長期增長及獲取更大的市場份額。而且該公司在中國七個核心糧食產區附近建成八個現代化生產基地，構建起“產地直采、就近加工”的堅實供應鏈護城河。

總的來說，十月稻田以“主食+休食”雙輪驅動業績收入高增，打造了多元增長曲線，且盈利能力提升，現金流回款強勁，實現高品質增長。該公司在產品端及管道端聯合發力，打造多增長極，不僅分散了單一風險，同時結合供應鏈構建了牢固的競爭壁壘，為長期可持續增長帶來安全邊際。

此外，十月稻田貫徹落實長期主義的發展戰略，在經營之外，融合業務落實ESG建設，比如通過“訂單農業”模式，推動鄉村振興。該公司也重視股東回報，通過“回購+分紅”模式持續提升股東回報率，股息率超8%，市值回報率遠高於市場水準，隨著多增長模型持續釋放，有望驅動估值駛進上升通道。

文章資料來源為十月稻田2026年中期業績：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0824/2026082401310_c.pdf

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