英偉達財報速覽︰Q2營收962億美元　2028財年營收展望大超預估

1、英偉達2027財年Q2業績：營收962億美元，按年增長106%；調整後EPS2.22美元，按年增長120%。數據中心收入達890億美元，比去年同期增長117%，市場預估為858.6億美元。邊緣計算收入為72億美元，比上一季度增長13%，比去年同期增長27%。該季度GAAP和非GAAP毛利率均為75.0%。

2、Q3業績展望：英偉達預計Q3營收為1080億美元，上下浮動2%，市場預估1051.5億美元；GAAP和非GAAP毛利率預計為74.0%，上下浮動50個基點；GAAP和非GAAP運營費用預計分別約為92億美元和90億美元，市場預估89.7億美元。英偉達預計2027財年全年GAAP和非GAAP稅率將在16.0%至18.0%之間，不包括任何特殊項目和NVIDIA稅務環境的重大變化。

3、2028財年展望：英偉達首席財務官在財報電話會議上表示，英偉達2028財年營收將增長約70%，市場此前預估45%。英偉達CEO黃仁勳表示，以前從未提前一年給出業績指引。

4、Vera Rubin：Vera Rubin 現已全面投入生產。英偉達首席財務官表示，本月早些時候已開始發貨Vera Rubin；Vera Rubin每部署1吉瓦算力，對應約400億美元的營收機會；預計Vera Rubin將在第三季度貢獻約20%的數據中心業務營收。

5、供應：英偉達首席財務官表示，預計至少到2028財年，供應仍將是制約增長的瓶頸，英偉達正面臨內存價格極端高企的局面。黃仁勳表示，如果沒有供應限制，公司2028財年的業績展望將「高得多」。

6、股息和回購：將於2026年10月1日向所有在2026年9月10日登記在冊的股東派發每股0.25美元的下一季度現金股息。在2027財年第二季度，英偉達以股票回購和現金分紅的形式向股東返還了約260億美元。截至第二季度末，該公司股票回購授權額度還剩約990億美元。

7、注資承諾：從之前一個季度的1190億美元膨脹至2790億美元。

8、股價表現：英偉達盤後股價一度在發布財報後下跌約3%，但在財報電話會議期間迅速拉升並轉漲超4%。