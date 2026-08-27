比特幣必升至百萬美元！幣安趙長鵬：不用等25年　惟需更多實用性

幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）今日（27日）在香港舉行的「Bitcoin Asia 2026」大會上稱：「比特幣達到100萬美元會是好事，而且一定會發生，但不需要等25年，會來得快得多。」



他強調，比價格更重要的是實用性擴張，比特幣支付需要大規模實現，也需成為退休養老金的儲備資產。

代幣化股票增長迅速 與比特幣相互促進

趙長鵬指出，人們往往高估一年內能做的事，卻低估十年內能做的事。過去兩年傳統金融對比特幣的態度已發生巨大轉變，近一年代幣化股票增長迅猛，幣安bStocks上線僅約三個月已快速增長。

他認為支付、AI、穩定幣、代幣化等多個板塊在未來十年都會有大量發展，現在是歷史上機會最多的時刻。

趙長鵬表示，比特幣區塊鏈目前並不承載代幣化業務，代幣化主要發生在其他區塊鏈上，但加密行業中各板塊相互促進。他以亞洲投資者為例，許多人開設美股券商帳戶困難且交易時間不便，一旦股票代幣化，將使更多人能透過加密平台參與美股交易，進入加密平台後也可能開始接觸比特幣。

幣安（Binance）創辦人趙長鵬。（黃文琪攝）

比特幣將超越黃金 多國仍缺加密框架

趙長鵬預測，比特幣肯定會比黃金更重要，目前二者差距只有約10倍，下一輪牛市中可能就會實現。在儲備配置建議上，他通常建議各國在美元儲備之外，取加密貨幣市值前五（剔除穩定幣）、按市值比例配置——這是最簡單、最市場化的方式，通常比特幣佔比會在50%以上。

趙長鵬透露，阿聯酋目前擁有最為領先的加密監管，阿布扎比全球市場（ADGM）已向幣安發放幾乎覆蓋全部產品的全球牌照。美國在穩定幣和交易所監管方面推進較多，日本較為積極，香港推進較快，新加坡相對保守。

加密貨幣（比特幣）。（Reuters）

加密貨幣將成AI代理「原生貨幣」

談及人工智能，趙長鵬表示未來數十億AI代理進行自動買賣、談判和交易時，使用的資金一定是加密貨幣，且很可能從穩定幣開始，之後再逐步接入比特幣等其他公鏈資產。他透露已與多家頂級AI公司討論過發行代幣的可能性。

他坦言難以預測下一輪週期的爆發點，就像2017年初無法預測ICO熱潮、NFT熱潮爆發前六個月同樣無法預測。

幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）指「比特幣達到100萬美元會是好事，而且一定會發生，但不需要等25年，會來得快得多。」（Reuters）