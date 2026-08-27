第一期生成式人工智能GenA.I.沙盒++參與者名單出爐　 36用例獲選

香港金融管理局（金管局）、證券及期貨事務監察委員會（證監會）、保險業監管局（保監局）及強制性公積金計劃管理局（積金局）聯同香港數碼港管理有限公司（數碼港）今日（8月27日）公布第一期生成式人工智能（GenA.I.）沙盒++參與者名單。

這次收到近100份建議方案，其中36個用例獲選進入第一期GenA.I.沙盒++，共來自30家金融機構和27家技術合作夥伴。所有建議方案均按創新性、技術的複雜程度、對金融業界的潛在價值，以及由學術界專家2組成的評選委員會所提供的建議進行排序。

第一期GenA.I.沙盒++將重點探討代理式人工智能（Agentic A.I.）應用。入選的用例除了內容生成，更會進一步探索如何負責任地提高A.I.的自主性。測試將涵蓋客戶開戶、支付、保險理賠及客戶互動等領域的完整流程。此外，建基於此前GenA.I.沙盒「以A.I. 對抗A.I. 」的主題，最新的試點項目將進一步檢視如何運用A.I. 動態監測其他 A.I. 應用的自主操作。

金管局總裁余偉文表示：「我們很高興能促進銀行以及各類金融機構與科技公司之間建立更多創新夥伴關係。這些合作將釋放代理式A.I.的潛力，創造新機遇。透過GenA.I. 沙盒++，金管局將繼續推動跨界別及生態系統的協作。我們將攜手塑造金融服務的未來，鞏固香港作為國際金融中心及創新樞紐的地位。」

證監會行政總裁梁鳳儀表示：「金融業界對代理式人工智能的探索，標誌著香港在構建面向未來的市場方面邁出重要一步，而自主性更高的系統須以穩健的管治及清晰的問責為基礎。GenA.I. 沙盒++為參與機構提供良機，讓它們在風險可控的環境下測試其用例，並從早期階段開始直接與監管機構交流。我們期望善用從這些測試中所得的深入見解，推動更廣泛的市場轉型。 」

保監局行政總監張雲正說：「我對保險業界提交的建議方案的高質素和多元構思印象深刻，它們充分體現業界致力運用先進科技提升保單持有人福祉的決心。GenA.I.沙盒++啟發嶄新意念、帶來實務洞見，並深化跨界別協作。保監局將透過逐步擴展『人工智能促進計劃』，致力鞏固香港在國家『十五五』規劃下，作為國際創新科技中心的地位。 」

積金局行政總監鄭恩賜說：「我們樂見 GenA.I.沙盒++ 促進跨界別協作，匯聚金融業界及科技界的參與者，共同探索 GenA.I. 在實務上的應用。我們很高興見到強積金受託人及中介人參與這個項目，測試運用 GenA.I. 以提升營運效率及加強與計劃成員的溝通，同時推動負責任地 應用GenA.I.，以保障強積金計劃成員的利益。 」

獲選參與者將進駐數碼港人工智能超算中心的專屬平台，並於今年稍後開始技術測試。