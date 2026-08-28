美債保衛戰｜Pimco︰AI相關資本支出債務融資激增　債市難消化

品浩(Pimco)表示，用於AI資本支出的債務融資激增，導致固定收益市場「難以消化」，並推高了殖利率，但這種動態應該會給投資者帶來可觀的長期回報。

據彭博報道，Pimco非傳統策略首席投資官MarcSeidner在與同事Pramol Dhawan和Gregory Hall的播客節目中表示︰「AI相關發行太多、太快了」。他補充說，這「很有可能」在擠出效應中，助推10年期美國國債殖利率本月早些時候升至約4.75%，即多年區間的高端。

資料圖片：這張插圖創作於2025年2月11日，圖中可見亞馬遜標誌。

包括亞馬遜和Alphabet在內的美國大型科技公司今年已累計發行數千億美元的債券，使其舉債與那些正努力修復財政狀況的政府融資展開競爭。Pimco新興市場投資組合管理主管Dhawan表示，這一切最終未必對固定收益投資者來說是壞消息，因為AI普及正在推動全球經濟成長和生產力提升，這自然也會推高殖利率。

他在本周早些時候錄制的播客節目中補充道：「人工智能資本支出的故事已經超越了美國國界。你可以看到台灣的實際成長率達到了12%，韓國的成長更是迅猛。」

Seidner和Dhawan在討論他們最近發表的一篇論文。他們寫道，當前債券殖利率為長期投資者提供了一個「極具吸引力的入場點」。