中銀香港料下半年樓價升幅或收窄　商業房地產市場續分化

對於近期內地跨境追稅及收緊資金外流等措施，中銀香港管理層表示，這些措施有助引導資金回流合法渠道，長遠有利市場健康發展。而事實上，上半年整體開戶運作暢順，跨境個人客戶、綜合理財總值及收入，均有平穩增長，個人銀行財富管理收入也增14%。

非核心地區空置率料維持高水平

本港樓市及按揭市場展望方面，管理層表示，上半年本港樓市繼續回暖，而商業房地產中寫字樓市場有所企穩，零售方面則仍面對壓力，但後者近期跌幅有所收窄，實力較弱及規模較小零售商活動持續緊張。

展望下半年年，在市場剛需及人才政策利好下，香港住宅樓市有望有正面發展，但受到市場加息預期及地緣政治風險等因素，升幅或將放緩。至於商業房地產市場方面，預計繼續以整固為主，商業房產市場表現將繼續分化，核心地區可能會較穩定，而非核心地區空置率料維持高水平。

按揭定價政策將保持競爭力

截至今年6月尾，該行客戶房地產相關貸款規模，較去年底跌0.31%至3255億元，佔整體客戶貸款規模比率，跌1.1個百分點至17.9%。當中非內房企業貸款規模，較去年底升0.16%至2509億元，佔比跌0.8個百分點至13.8%，但客戶多為香港本地大型藍籌企業，逾70%涉及上市集團，財務狀況相對穩定。該部分不良貸款率也跌0.63個百分點至1.86%。

對於同行包括滙豐、恆生及渣打推出定息按揭貸款，而滙豐更延長計劃至年底，但略上調年息。中銀香港管理層表示，按揭市場競爭激烈，銀行會視乎本身及市場情況來決定策略，下半年住宅按揭市場有望保持平穩，該行在定價方面會以保持競爭力，及平衡風險等為策略。