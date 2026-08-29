財經視野｜內地再推樓市組合拳　政策力度強於市場預期

內均加強内房救市力度，宣布推出一系列措施，加大對購房者和房地產開發商的信貸支持，分析認為政策力度強於市場預期。



其中，中國央行將個人住房貸款期限由最長30年延長至最長40年。中國證監會周五在另一份聲明中表示，中國還將優化房地產開發企業股票、債券、資產支持證券和不動產投資信託基金等融資制度。

彭博報道稱，單獨來看，這些調整幅度都不大，距離一些經濟學家認為結束房地產低迷所必需的「重磅刺激」仍有差距。但這些措施疊加起來，構成了北京多年來為扭轉房地產下行局面採取的最大膽嘗試。這場持續多年的房地產低迷已引發約1,300億美元的債務違約，並對中國經濟造成沉重拖累。

Pinpoint Asset Management首席經濟學家Zhang Zhiwei向彭博表示，「今天（28日）宣布的政策力度強於市場預期。這是朝正確方向邁出的重要一步，表明政策制定者已經意識到穩定房地產行業的緊迫性。」

另外，住房城鄉建設部、自然資源部和國家金融監督管理總局周五聯合發布聲明稱，實行現房銷售的商品住房項目，在取得建築工程施工許可證後，房地產開發企業可與購房人簽訂購房定金合同，依法收取少量定金。房地產開發企業違約不能按期交房的，購房人有權按照合同約定提出解除定金合同，房地產開發企業依法返還定金，承擔違約責任。

為緩解新銷售模式下開發商的資金壓力，房地產企業可以分期繳納土地出讓價款。

聲明還要求各地規範商品住房預售條件，有效防範商品住房交付風險，維護購房人合法權益。

官方數據顯示，截至去年，中國新建商品住宅銷售面積較2021年的峰值已下降逾一半。