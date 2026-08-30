許正宇︰擴大人民幣巿場以推動融資　正當其時

財經事務及庫務局局長許正宇今日﹙30日﹚出席電台節目後會見傳媒時提，到擴大人民幣巿場以推動融資。他稱，中國人民銀行潘功勝行長在香港宣布一系列措施，也是建基於政府和監管機構過去一段時間多方面用心和用力去推動人民幣在香港及境外的更廣泛使用。具體措施包括擴大了現時人民幣的業務資金安排，總額度增加至5,000億元人民幣，同一時間，期限方面也進一步延長了。另一方面則是推動更多不同的機構去用和去做人民幣方面的融資。

許正宇又指，時機方面，我覺得是非常恰當和正當其時。因為現時人民幣的融資利率相較美元的為低。同一時間，經過過往一定的鋪墊，香港已經成為一個大家都信納的離岸人民幣樞紐，「所以我們要做的就是進一步推動境外的不同企業更願意去用人民幣，不單是做貿易融資，也包括其他方面的融資。」

另外，談及伊斯蘭金融，許正宇稱，一直以來，在行政長官和司長的帶領下拓展我們在中亞、中東，以至是東南亞的網絡。這些地方本身均有很深厚的伊斯蘭基礎。正正是通過香港作為一個國際金融中心，就能夠配合這些地方它們本身發展實體經濟的需要，配合當中不同的融資需求，從而提升香港市場的廣度和深度。「譬如我們已有好幾隻伊斯蘭ETF（交易所買賣基金），包括債券ETF去年已經在交易所上市，同一時間也有參考港股投資的相關ETF在中東地方上市。這些良性資金的互動和發展，其實都會進一步推動我們整體市場的發展。」