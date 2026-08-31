中國經濟丨製造業PMI小幅回升　分析︰市場等待大的刺激措施

中國8月工廠活動連續第二個月處於收縮狀態，但改善幅度超預期。最新數據表明，儘管消費者需求、投資和房地產市場依然疲軟，但出口和科技相關行業的強勁表現仍然支撐著製造業。



「成長動能正在減弱，」澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆向彭博表示。「我們正在等待政策制定者宣布大的刺激措施。」

另外，彭博經濟學家表示︰「9月是評估經濟狀況的關鍵期，當月下旬將是下一個重大政策決策的重要窗口。在這之前，定於月中發布的8月經濟運行數據將為研判形勢提供依據。今天公布的領先指標進一步強化了加大穩增長支持力度的理由。」

國家統計局周一公佈的數據顯示，8月官方製造業採購經理指數(PMI)從7月的49.2升至49.8。此前接受彭博調查的經濟學家給出的預估中值為49.5。數據低於50表明萎縮。

國家統計局統計師霍麗慧指出，在調查的21個行業中有16個行業PMI較上月上升，製造業行業景氣度明顯改善。她在隨數據發布的聲明中稱，電氣機械器材、計算機通信電子設備等行業的生產指數和新訂單指數均高於53，但化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數均低於臨界點。