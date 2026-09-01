財經熱話告別「賺息蝕價」：拆解高息股增強收益ETF雙重收息邏輯

震盪市況 嚴格篩選分散佈局防下行

近年香港投資者在部署收息資產時，往往容易遇上「賺了股息、蝕了本金」的困局。在市況反覆震盪的環境下，單純追求高息率已非良策，首要任務是做好策略平衡。市場在挑選收息股時，除了要求具備長期的持續派息紀錄外，更關鍵的是主動剔除波動過大及派息陷阱的股票；同時，須透過廣泛覆蓋數十隻優質高息股以達致充分分散投資，才能較令風險分散，令投資者真正安心持有。

散戶自製期權操作限制多 難以覆蓋無期權個股

為了在傳統股息之上賺取額外回報，市場上部分進階投資者會嘗試利用備兌認購期權（Covered Call）策略，即在持有股票的同時沽出認購期權（Short Call）以賺取期權金。然而，散戶在實際操作上面臨諸多現實限制：首先，並非每一隻優質高息股在市場上都設有活躍的期權合約可供交易，投資者往往無法為整個投資組合全面賺取期權金；其次，若要自行買入數十隻分散的高息股，每個月逐隻計算行使價、監察市況並手動進行轉倉（Roll over），操作繁複且極度耗費時間。

「部分覆蓋」兼顧升幅 雙重現金流為跌市提供緩衝

為了解決個股期權不足及操作門檻高的痛點，市場近期引入了結構更靈活的主動型 ETF 方案。未來資產（Mirae Asset）旗下品牌 Global X 推出「Global X 恒生高股息率增強收益 ETF」（03555），採用「高息股組合」結合「賣出認購期權」的雙重策略。該產品底層主要持有恒生高股息率指數成份股（約 50 隻經波幅篩選的優質高息股），同時由基金經理在指數層面，針對資產淨值的 30% 至 50% 沽出恒指或國指認購期權。

傳統 100% 覆蓋的 Covered Call 策略雖然期權金豐厚，但最大盲點是當遇上大升市時，資產的資本增值空間（Capital Gain）會被封頂。03555 採用的「部分覆蓋」模式只覆蓋名義資產的三至五成資產，即使大市出現強勁升勢，投資組合仍保留了一半以上的資產升值潛力。與此同時，底層股票提供約 6% 的基礎股息，疊加 30% 至 50% 指數期權所帶來的約 6% 至 7% 期權金增強，令整體預期年化收益目標提升至 12% 至 13% 水平。在近年黑天鵝事件頻生的市況下，持續獲取的高股息與期權金收入能發揮實質的防守作用，在跌市時有效為投資組合提供下行風險緩衝（Downside Buffer），有助減低最大回撤幅度。

全天候兼顧升跌市況「增強收益」成收息新選擇

從投資配置的角度推算，若以 20,000 港元投入於目標年化回報約 12% 的增強型收益工具，一年理論上可產生約 2,400 港元的現金流回報（20,000 x 12%），配合該 ETF 設有的目標每月派息安排，有助投資者建立穩定流動性。這種策略之所以稱為「增強（Enhanced）」，關鍵在於其設計能夠兼顧不同市況：在市況平靜時可雙重賺取股息與期權金；在跌市時有現金流緩衝資產跌幅；在大升市時又保留了半數以上的資本增值彈性。透過單一 ETF 代為執行選股與指數期權管理，既能打破個股無期權可沽的限制，又毋須每月親自操作，對於追求高息同時注重資產防禦的投資者而言，確實是一個值得留意的配置方向。