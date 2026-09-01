信置全年多賺14%　末期息派43仙　投片區佈局北都

信和置業（0083）公佈截至2026年6月30日止之全年度業績。受惠於投資物業重估虧損大幅收窄，集團股東應佔純利按年增長14.18%至45.89億元，每股盈利0.49元。董事會派發末期股息每股43仙，可以股代息；連同中期息15仙，全年共派息58仙，派息水準與上一財年持平。



撇除投資物業公平值變動等影響後，集團股東應佔基礎溢利為47.89億元，按年微跌6.43%，每股基礎盈利為0.51元。期內，非現金項目的投資物業重估虧損（扣減遞延稅項）大幅收窄至1.92億元，而上一財年則為虧損10.84億元。

元朗柏瓏（資料圖片）

賣樓進帳破百億 商場寫字樓出租率回升

業績顯示，期內集團應佔物業銷售總收入（連同聯營及合營公司）達104.1億元，主要來自將軍澳凱柏峰、元朗柏瓏，以及何文田St. George's Mansions、黃竹坑海盈山與揚海等項目的銷售。年內在港推出的新盤包括柏瓏III、柏景峰及海堤灣I，市場反應理想。

物業租賃方面，集團應佔總租金收益為34.32億元，按年微跌1.5%。主要由於零售及工業物業市場面對挑戰，但住宅租金增長（包括ONE CENTRAL PLACE的首次租金貢獻）及寫字樓出租率改善抵銷了部分影響。整體投資物業組合出租率提升0.4個百分點至90%。

酒店業務表現回升，經營收入（連同聯營及合營公司）按年升3.92%至15.65億元，經營溢利增加9.26%至5.19億元，主要受惠於訪港旅客人數復甦及過夜旅客需求帶動。

信和集團（信和圖片）

手頭現金580億 投得北都地

信置繼續貫徹穩健的財務策略，截至2026年6月30日，集團於附屬公司層面擁有現金及銀行存款達580.02億元。扣除借貸總額28.92億元後，淨現金高達551.3億元，財務狀況非常充裕，繼續維持淨現金狀態。

截至2026年6月底，集團在香港、中國內地、新加坡及悉尼擁有的土地儲備應佔樓面面積約1,940萬平方呎。集團表示，未來將繼續以選擇性策略增添土地儲備，並已於財政年度後成功投得北部都會區洪水橋/厦村新發展區的「片區開發」招投項目，展現對本港長遠發展的信心。

信和置業主席黃永光又表示，信和置業聯同跨界別企業夥伴，成功投得北部都會區首個「片區開發」試點 —— 洪水橋片區項目，體現集團對香港前景的堅定信心，並全力配合國家「十五五」規劃，當中明確提出加快北部都會區建設，並將其打造為香港未來經濟增長的新引擎。相信跨界協作模式能夠匯聚各方專業力量，為區內創新科技發展作出貢獻。