方德證券首展Bitcoin Asia　展示持牌數字資產服務

剛於8月27至28日在灣仔香港會議展覽中心（HKCEC）圓滿落幕的「Bitcoin Asia 2026」，不僅是亞洲最大規模的比特幣年度峰會，更是香港科技、金融及Web3生態的一次大型國際交流平台。今年兩天的峰會吸引了來自全球及亞洲各地的投資者、金融機構、技術開發者、交易平台、基礎設施服務商及加密社群踴躍參與。在眾多參展機構中，香港新一代互聯網券商方德證券首度亮相展區，以輕鬆互動的展區設計成為全場焦點之一，凸顯傳統持牌機構打入數字資產新生態的活力。



展區互動AI股票機打造「AI+投顧」新體驗

展區互動亦是今屆峰會的一大看點，反映數字資產不再只停留於概念討論，而是逐步走向更具體的投資應用場景。方德AI股票機在現場成為投資者體驗「AI+投顧」模式的重要入口，亦呼應方德證券早前提出的新一代互聯網券商思路——上一代互聯網券商主要解決「資訊平權」，新一代互聯網券商更重視「認知平權」，讓個人投資者亦能更便捷地接觸深度投研及數據分析能力。透過熱點追蹤、AI選股、量化工具及AI助手等功能，方德AI股票機將市場資訊、研究洞察及投資輔助工具整合於專屬投資終端，協助投資者更有系統地理解市場變化，並為投資決策提供輔助參考。

首次參展的方德展區人潮不絕，現場更可體驗「AI股票機」及智投服務。

展區特設「Smart Coffee」主題咖啡吧，吸引大批現場觀眾互動參與。

香港積極打造合規生態 數字資產迎來千億潛力

Bitcoin Asia選擇在香港舉辦，很大程度上是因為香港近年推動虛擬資產合規的戰略部署。隨著完善VATP發牌制度及推進《穩定幣條例》等政策，香港正構建連接傳統金融與數字資產的新生態，而峰會更為本地帶來了龐大的產業交流與商業機遇。根據SFC數據，香港作為亞洲領先資產管理中心，資產管理規模高達42.2萬億港元（約5.4萬億美元）。但截至2025年末的數據顯示，數字資產配置極低，85%私人財富管理機構的配置比例不足5%，而SFC認可基金中現貨虛擬資產ETF僅佔淨值的0.24%。這意味著極大的增長潛力，未來若僅1%的傳統資產轉向數字資產市場，便能為香港帶來超過4,000億港元的資金流入。隨著監管持續完善與機構深度參與，香港數字資產生態的發展空間無疑是巨大的。

巨頭雲集現場熱爆 數字資產加速進入主流配置

作為亞洲最大的加密盛會，Bitcoin Asia現場人潮湧動，匯聚全球頂尖展商，特設主舞台演講、Deal Flow Zone商業對接及多元討論環節，重量級嘉賓趙長鵬（CZ）等行業領袖的分享更是全場焦點。峰會聚焦東西方比特幣生態在機構採納的最新進展，深入探討了比特幣ETF的市場影響、機構級資產託管、資產代幣化（RWA）、Web3基礎設施建設、支付應用及合規交易平台的發展。從熱烈的交流中可見，數字資產已突破早期「加密圈」，正快速走向主流金融討論核心。全球頂尖機構如哈佛大學基金、貝萊德等，正逐步將比特幣納入長期資產配置框架。數字資產由另類投資走向機構級資產類別的風潮，在峰會論壇中得到了充分印證。

方德證券首度參展 CEO何崢煒親述「新一代互聯網券商」模式

在大型峰會中，展位是直接交流的重要樞紐，方德證券作為少數同步獲批虛擬資產（VA）資格（升級1、4、9號牌照）的香港合規券商，其參展成為傳統金融機構擁抱數字生態的典範。方德金控及方德證券首席執行官何崢煒（Richard He）亦受邀擔任峰會演講嘉賓，並以「香港新一代互聯網券商的數字資產『新』實踐」為題發表演說。

方德金控及方德證券首席執行官何崢煒（Richard He）擔任峰會演講嘉賓。

何崢煒在演講中指出：「有別於傳統券商高成本的『一對一』服務，或早期互聯網券商缺乏投研的純自助模式，方德打破常規，主打『專屬投顧+深度投研+AI智投』的全新模式。」他強調，方德在深度投研上大力佈局 Web3，AI智投方面，方德智投App提供AI助手、智能選股等全鏈路支援。何崢煒表示：「這種『AI與人工協同』模式，兼具規模化與溫度，能真正落實『有人懂我、主動幫我』的核心理念。」

為配合這份創新活力，方德今次展區走輕鬆路線，以「Smart Coffee, Smart Investor」主題 Coffee Bar亮相，特設多重獎賞，現場關注社交媒體即送咖啡，掃碼註冊更贈運動背包、環保袋、行動電源等實用周邊。攤位前人頭攢動、互動不斷，成功吸引大量國際投資者與本地金融從業人員駐足交流。

現場觀眾掃碼關注方德社交平台，輕鬆解鎖咖啡獎賞及周邊禮品。

結語︰香港鞏固合規樞紐地位 方德始於香港鏈接全球

Bitcoin Asia 2026成功在香港舉辦，再次印證了香港作為亞洲金融中心及合規數字資產樞紐的領導地位。方德證券等持牌機構的積極參展與服務創新，也生動地反映出傳統持牌金融機構正以更具前瞻性、更多元的方式參與並推動數字資產新生態的發展。在巨大的資金潛力與完善的合規框架下，香港科技金融圈正迎來前所未有的新機遇。如果想對方德證券有更深入了解，可以親臨位於上環，樓高四層，佔地19,000平方呎的全港最大券商旗艦店體驗。

詳細資料︰https://asia.b.tc/agenda?q=forthright

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（資料及相片由客戶提供）