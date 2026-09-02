G20財長會議｜潘功勝︰人行繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策

據央行官網，2026年8月31日至9月1日，二十國集團(G20)在美國阿什維爾召開今年第二次財長和央行行長會議。會議討論了全球經濟形勢與前景、促進經濟增長、全球失衡、發展中國家主權債務等議題。中國人民銀行行長潘功勝出席會議併發言。

與會各方認為全球經濟增長面臨多重風險挑戰但仍保持韌性。為實現穩定、可預期的經濟增長環境，各國應加強政策協調，降低市場主體面臨的不確定性。各方支持G20財金渠道加強經驗互鑑，應對經濟增長障礙。各方呼籲G20加強合作，支持發展中國家解決債務問題，呼籲順差國和逆差國攜手共同緩解全球失衡。

潘功勝指出，貿易摩擦和保護主義通過影響供應鏈、推升通脹、擾亂市場預期等因素拖累全球經濟。各方應堅定維護多邊主義，充分用好G20財金合作平台，強化宏觀經濟政策協同，攜手應對全球性風險挑戰。解決主權債務問題應堅持「共同行動、公平負擔」原則。G20應發揮引領作用，確保各方在共同框架下有效落實「待遇可比」原則。

經濟增長是化解發展中國家債務問題、恢復債務可持續性的根本出路。國際上，貿易保護主義上升、國家安全問題泛化、政策環境不可預期是近年來全球失衡問題加劇的重要原因。解決全球失衡，需要各國推動自身結構性改革。逆差國削減財政赤字，提高本國儲蓄率，順差國適度推動消費和投資增長。同時，要堅持多邊主義，加強國際合作。解決全球失衡應着眼於中期承諾。各國都應制定中長期政策方案，做出明確承諾並堅定執行，避免來回「翻燒餅」。

潘功勝表示，中國經濟運行總體平穩向好，結構持續優化，高質量發展不斷取得新進展，金融市場平穩運行，經濟長期向好的基本面與支撐條件沒有改變。中國政府堅持並持續推進經濟結構的轉型升級，並將此作為「十五五」規劃的戰略重點。

中方從不刻意追求貿易順差，堅持擴大內需、堅持高水平對外開放，以中國大市場為各方提供新機遇，為新一輪全球經濟動態平衡貢獻力量。

中國人民銀行將持續推進貨幣政策框架轉型，完善利率體系，繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，為中國經濟穩定增長和金融市場的平穩運行營造良好的貨幣金融環境。