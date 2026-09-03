巴郡新舵手首談投資路線圖　谷歌在AI領域舉足輕重　看好這機遇

接棒不到一年，巴郡哈撒韋CEO格雷格·阿貝爾首次對外談及公司的投資路線圖！9月2日，他做客 CNBC《Squawk Box》節目，圍繞集團近期最受關注的投資逐一回應。



這張攝於2025年5月13日的設計圖片中，可以在一個鍵盤上看到新的谷歌（Google）標誌。（Reuters）

AI數據中心是能源業務的重要機遇

對於谷歌投資，格雷格·阿貝爾表示，巴郡能夠從旗下企業清晰看到人工智能的應用方式及其帶來的各類收益，而谷歌正是這一新興領域「舉足輕重的參與者」。

他透露，這筆約15個月前以6.5%折價完成的100億美元投資，最早由巴菲特啟動，自己於今年5月接到邀請參與促成。據悉，從投資規模到折價幅度，均由阿貝爾與巴菲特商討敲定，其中6.5%的折價正是由阿貝爾提議。

基於對人工智能的看好，巴郡在第二季度合計增持Alphabet股票。美國SEC文件顯示，巴郡Q2合計增持170億美元Alphabet股票，如今持有約1.06億股、市值約366億美元，一舉躍升為組合第三大持倉。

與此同時，巴郡還將達美航空倉位提升44%、增持約16億美元。

CFRA Research分析師凱西·塞弗特稱，這一系列動作向市場釋放了強有力信號：格雷格·阿貝爾有意願、也有能力為交易調配資金，而且不懼涉足備受冷落的行業，「完全契合巴郡的一貫作風」。

北侖電廠一期節能減排改造項目。（北侖發佈公眾號）

在阿貝爾看來，人工智能將給美國帶來「重大影響」，而AI算力狂潮之下，數據中心的用電需求則成了他眼中「看得見的機遇」。

「我一直以來都有一個強烈的觀點，即能源將會成為制約因素。」他透露，巴郡哈撒韋能源去年在愛荷華州約8%的用電負荷來自數據中心，公司願意為超大規模雲廠商供電，「這對巴郡是重大機遇」。

不過，有三個前提條件：不能推高普通客戶的電價，項目必須給其他用戶帶來淨利好；水資源影響要讓社區充分知悉；社區還得真心接納數據中心落地。「我們建的是能源基礎設施，不是數據中心本身。」

目前，美國約有2700座數據中心，紐約州已經頒佈數據中心建設暫停令，其他多個州也有不同力度的禁令與限制措施正在推進。

瑞穗證券分析師指出，投資者認為數據中心問題可能會成為中期選舉中的重要議題。「這顯然是一個不斷演變的局面，部分投資者對即將到來的中期選舉相關安排，以及圍繞資源消耗、長期就業崗位有限等說法的合理性提出質疑。」

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

日本「高利率」暫未造成衝擊

除了AI基建，日本市場同樣是巴郡的主場。本周，日本10年期國債收益率升破3%，創下30年新高，債市風聲鶴唳。

阿貝爾表示，日本收益率上行並未對這家控股公司所持股份的日本各大綜合商社造成衝擊。「目前沒有一家交易公司把這視為根本性挑戰。」他補充稱，日本債券收益率「從絕對水平來看仍然相對温和」。

周二，美國10年期國債收益率已突破4.8%，逼近三年高位，橫向一比，日本債券收益率仍然偏低。

阿貝爾表示，即便當前收益率走高，巴郡依舊會在合適時機發行日元債務融資。今年早些時候，公司剛完成2723億日元發債，同期還敲定了對東京海上控股約3000億日元的投資意向。他稱其樂於參與與東京海上控股的交易，但拒絕對具體潛在交易發表評論。

據稱，巴菲特非常看好巴郡在日本的投資。目前，公司在伊藤忠、丸紅、三菱、三井、住友五大商社的持股均已突破10%。阿貝爾重申，這是一筆準備持有數十年的投資。「我們已經和每家企業建立十分牢固的合作關係，同時也在日本乃至海外發掘其他投資機遇，相關溝通洽談進展十分理想。」