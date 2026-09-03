博通利潤勝預期　料AI晶片營收兩年暴升　Anthropic成最大客戶

美國晶片巨頭博通（Broadcom）公佈截止8月的第三季度業績，經調整後淨收入錄得295.9億美元﹙下同﹚，按年急增86%，略勝分析員預期的294.5億。其中，人工智能（AI）晶片銷售板塊勁增兩倍至167億。不過，博通預期第四季經營收入約348億，略遜彭博分析師預期的351億。受此影響，博通盤後股價微跌1%。

據彭博報道，於業績電話會議上，博通執行長陳福陽（Hock Tan）表示，AI晶片營收預計將在2027財年增加一倍至約1,150億，並於2028財年進一步升至2,300億。此外，公司2028財年的每股純益（EPS）也有望超過30，高於華爾街預期。

博通（Broadcom）。（視覺中國）

料Anthropic明年超越Google成最大客戶

隨著Google、OpenAI和Meta等科技巨頭尋求更多晶片供應來源，博通的客製化AI晶片業務正迎來高速成長。陳福陽又預計，Anthropic將在2027年超越Google，成為博通客製化晶片業務的最大客戶，而OpenAI則會成為第二大客戶。

另一方面，數據中心的快速擴張亦提振了博通網絡產品的需求。彭博行業研究分析師指出，五大超大規模雲服務商的資本支出預算已急增40%，總額突破7,000億。