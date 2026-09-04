OpenAI發布GPT-6 Astra模型　稱其或接近實現AGI

OpenAI周四開始發布新旗艦模型GPT-6 Astra，並稱其在金融建模、工程設計等商業任務領域取得重大進展。該模型初期僅向部分機構開放，包括參與OpenAI Daybreak Access網絡安全項目的組織，隨後將向ChatGPT Plus、Pro、Business和Enterprise用戶，以及通過API和亞馬遜雲服務使用的用戶開放。

OpenAI表示，GPT-6 Astra在計算機操作、軟件編程、專業工作等方面取得顯著提升，並在FrontierMath Tier 1數學測試、ARC-AGI 3推理測試以及ExploitBench網絡安全測試中達到最高水平。

OpenAI聯合創始人兼總裁格雷格·布洛克曼表示，通用人工智能（AGI）的實現時間一直存在模糊性，但「幾年後回看」，這一里程碑「可能就在這一時期、就在這個模型附近」。

GPT-6 Astra定價為每百萬輸入詞元10美元、輸出詞元50美元，是此前旗艦模型GPT-5.6 Sol價格的2.5倍。OpenAI表示，未來AI行業可能轉向按任務而非按詞元收費。布洛克曼在發布會上表示：「歡迎來到AGI時代。」