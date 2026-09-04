美聯儲議息前瞻｜聯儲會理事沃勒︰倘通脹改善　傾向維持利率不變

聯儲會官員將在9月15日至16日於華盛頓開會。聯儲會理事克里斯托弗·沃勒最新表示，他的下一次利率決定將受到下周公佈的8月通膨數據的「重大影響」。沃勒在為路透主辦的一場活動準備的講稿中，暗示其接近於支持加息，但在隨後的問答環節中弱化了這一基調，表示他預計通膨數據會處於「合理的」水平。

形容現政策描述為對經濟略微具限制性

「如果通膨繼續朝著2%的目標取得進展，那麼我願意支持將政策利率維持在當前水平，」沃勒表示。「但如果通膨數據偏熱，我會考慮加息。」

沃勒將目前的政策描述為對經濟略微具有限制性，稱「通膨可能不需要加速太多，就會促使我支持收緊政策。如果有證據顯示8月通膨向2%回落的進展出現逆轉，那麼小幅調整我們的政策立場將有助於確保這一進展恢復」。

不過，他也對物價壓力出現改善的跡象表示了一定樂觀。「雖然通膨仍明顯高於聯邦公開市場委員會2%的目標，但近期數據顯示，我們終於開始看到一些通膨回落的跡象。」

由於伊朗戰爭引發的燃油價格上漲，德國的電動車經銷商報告買家興趣增加。圖為2026年4月1日，電動車在法國法蘭克福機場的充電站充電。（Getty）

料計未來一個月消費者價格表現「合理」

沃勒在演講後的問答環節表示，由於能源成本上漲尚未廣泛傳導至其他商品和服務價格，他預計未來一個月消費者價格和生產者價格數據都將表現「合理」。

他還對在通膨下降期間加息的風險表示擔憂，並稱當前的貨幣政策設置將讓通膨率回到聯儲會2%的目標是有可能的。

「至少讓我們試試看，」他說。「我不是說要等到明年，但不妨先觀察一下，看看這方面是否會有所改善。」

2026年3月5日，美國聯邦儲備局（Federal Reserve，簡稱聯儲局）的資料圖片（Reuters）

聯儲會官員對經濟前景仍持續釋放不一信號

在問答環節期間，市場下調了對聯儲會下次政策會議加息的預期。根據聯邦基金期貨定價，目前市場認為加息概率約為50%。

Evercore ISI分析師在給客戶的報告中表示，沃勒的言論與紐約聯儲行長約翰·威廉姆斯近期的表態相呼應，並對投資者在上周聯儲會主席凱文·沃什發表講話後形成的看法構成挑戰。

聯儲會官員將在9月15日至16日於華盛頓開會。今年以來，聯儲會已連續五次會議維持利率不變。7月會議上，三名擁有投票權的FOMC委員持不同意見，支持加息25個基點。與此同時，聯儲會官員對經濟前景仍持續釋放不一信號。

決策者將於周五獲得最新就業數據，並於9月11日獲得消費者價格數據。沃勒表示，他預計明天公佈的就業數據將確認勞動力市場處於令人滿意的狀態。