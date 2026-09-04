彭博︰愈來愈企業上市時「自肥」　分貨益「親友團」｜新股IPO

在今年新股上市首日平均漲幅接近30%的情況下，需求十分旺盛，但反而「不利」投行，因上市公司更多益「親友團」。



據彭博引述知情人士透露，越來越多發行企業開始自行決定誰能夠獲得「席位」，為戰略投資者、業務夥伴以及與之關係密切的其他機構 —— 有時它們被統稱為「親友團」 —— 留佔有率。與此同時，一些傳統基金則難以獲得股份。

彭博報，越來越多發行上市企業開始自行決定誰能夠獲得「分貨」。

業界︰管理層非常直接參與遴選投資者

香港今年的IPO總規模有望打破紀錄，這很大程度上歸功於人工智能產業鏈上的中國企業上市融資。只是如今的新股分配方式已經跟以前大不相同。過去投資機構主要是在彼此之間展開競爭，依靠與承銷銀行的緊密關係獲取佔有率。

「對比新冠疫情前後的投資環境，變化最大的環節之一或許就是管理層如今會非常直接地參與投資者遴選，」M&G Investments亞洲股票投資組合經理Vikas Pershad向彭博表示。

雖然沒有跡象表明這些精挑細選出來的投資者很快就套現了，但獲得佔有率確實有助於收益最大化。彭博匯編的數據顯示，今年在香港上市的100多家公司的股票首日加權平均漲幅約為28%，突顯出市場對IPO熱潮的追捧。

勝宏科技被指是典型案例

印刷電路板製造商勝宏科技﹙2476﹚就是一個典型案例。這家公司今年4月完成了香港市場最大IPO之一，上市首日股價大漲50%。

知情人士之前透露，在這宗30億美元的上市交易中，公司高層深度參與了投資者篩選工作。一位知情人士稱，其中超過20%的股份分配給了輝達的部分主要股東，因為勝宏科技董事長希望公司的投資者結構能與其最重要

客戶保持一致。該人還稱，還有部分股份分配給了供應商、原本就與該公司建立了關係的中國基金，以及通過簿記渠道獲得了更多股份的基石投資者。