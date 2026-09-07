恒生PayDay⁺出糧戶口服務　「零門檻」賞HK$3,200迎新現金獎賞

上班族每日奔波勞碌，追求「高性價比」的一站式理財方案。恒生銀行一直作為客戶在財富管理與增長路上的重要夥伴，其PayDay⁺出糧戶口服務及一系列專屬產品能讓「打工仔」輕鬆儲蓄，方便他們投資，提供自製額外收入的機會，達成多元理財及人生目標。現凡客戶轉用恒生戶口出糧，可享高達HK$3,200現金獎賞，無薪金門檻和附加任務；現有恒生出糧戶口客戶亦可享一系列專屬優惠。



「零門檻」享迎新獎賞 推薦親友再賺回贈

不少市面上的出糧戶口優惠均附帶複雜條件，如指定簽賬額、存款增長／投資任務或薪金門檻。上班族工作繁忙，往往難以騰出時間完成額外任務。所以恒生推出簡單直接的迎新獎賞：只需於2026年9月30日或之前經恒生Mobile App登記優惠*，並於2026年10月31日或之前轉用恒生出糧，便可享高達HK$3,200（優越私人理財／優越理財）或HK$2,000（優進理財）迎新現金獎賞。獎賞不設薪金門檻，亦無附加任務，即使是職場新人或兼職人士也適用。

此外，恒生於第三季推出PayDay⁺親友推薦賞。出糧戶口客戶每成功推薦一位親友轉用恒生出糧，可獲HK$400現金獎賞。獎賞不設上限，推薦越多，獎賞越多！

*登記方法：

1. 以手機按此並點選「立即登記」；或

2. 登入恒生Mobile App > 於主選單中的「優惠」點選「最新優惠」> 「銀行服務」> PayDay⁺優惠 > 於PayDay⁺推廣專頁點選「立即登記」

多項專屬優惠 理財更輕鬆

恒生亦為全新及現有出糧戶口客戶提供多項專屬優惠，涵蓋日常銀行、借貸、投資及保險服務，協助客戶按不同人生階段及理財需要，作出更周全的部署。

• 信用卡優惠：成功申請指定恒生信用卡並符合指定迎新獎賞之簽賬要求，可享額外$100+FUN Dollars 【適用於全新出糧戶口客戶】

• 證券優惠：經網上交易渠道買入香港上市之交易所買賣基金(“ETF”)，或經「恒生投資快」買入美股，可享$0經紀佣金優惠按揭優惠：成功申請及提取私人住宅物業按揭貸款，可享額外現金回贈

• 旅遊保險優惠：成功投保旅遊綜合保障計劃（全年環球保障）並於投保時輸入指定優惠碼，可享首年保費7折及額外港幣400電子購物禮券

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優惠受條款及細則約束。借定唔借？還得到先好借！投資涉及風險。以上一般保險保障計劃(「本計劃」)均由安達保險香港有限公司(「安達保險」) 承保。本文並不構成亦不應被視為要約、建議或遊說買賣本文中提及之任何投資及保險產品。

（資料由恒生銀行提供。本宣傳品適用於身處香港人士。）