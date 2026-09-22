恒生推出FX⁺及外匯優惠券　精準應對客戶外匯理財需求

踏入開學季，不少家長正忙於安排子女海外升學，由學費、每月生活費，甚至海外投資及跨境資金安排，均需要定期兌換外幣。與其每次臨近繳費或投資才急忙兌換，不如及早建立清晰的外匯策略。透過恒生FX⁺外匯獎賞計劃，按累積外匯交易金額分級獎賞，客戶可更有策略地安排外幣兌換，長線管理兌換成本。客戶亦可透過高息外幣存款提升外幣資金效率，並配合限時外匯優惠券把握指定兌換時機，提升每次換匯的成本效益。



以FX⁺持續交易 解鎖高額回報

無論是定期換匯支付子女海外生活費，還是管理海外資產，兌換成本的差別，往往取決於每次交易的買賣差價累積起來有多大。透過FX⁺「交易愈多、獎賞愈多」機制，客戶只需加入FX⁺並累積外幣兌換金額，即可解鎖高達75折的無上限外匯買賣差價折扣，以及高達港幣6,888元的現金獎賞，更有機會獨得港幣10萬元大獎¹。

限時外匯優惠券 精準支援集中兌換需要

除持續型的FX⁺外，客戶亦可留意恒生不定期推出的「外匯優惠券」。現時，恒生特選客戶可獲2張尊屬外匯優惠券，於恒生Mobile App以8折外匯買賣差價折扣兌換以下組合²：

• 以港幣兌換澳元／加元／英鎊

• 美元／人民幣／港幣之間的兌換組合

此類優惠特別適合需要在指定月份集中兌換外幣，以支付學費、生活費或配合海外投資部署的人士，讓外匯成本更易掌握，規劃更周全。同時，透過外匯優惠券完成的兌換金額亦會計入FX⁺累積交易金額，讓客戶把握限時折扣之餘，亦可同時累積外幣兌換金額，享有更高級別的FX⁺回贈與折扣。

外幣資金靈活增值 提升外幣資產效率

除了滿足消費與匯款需求，不少投資者亦關注如何更有效運用閒置的外幣資產。恒生提供一星期外幣定期存款，年利率高達17%³。新資金定存優惠亦全面提升，經網上開立3個月或以上外幣定存可享年利率分別高達3.7% (澳元)、3.6% (英鎊)及 3.4% (美元) ⁴！全新優越私人理財及優越理財客戶完成指定項目，更可參加抽獎將3個月美元新資金定存總年利率提升至10%⁴。

兌換、匯款一條龍 Global Money+助跨境資金調配更輕鬆

完成外幣兌換後，客戶可搭配恒生Mobile App「Global Money+」服務，輕鬆辦理海外匯款，直接以當地貨幣轉賬至英國、美國、澳洲、紐西蘭、加拿大等逾50個指定國家或地區。客戶可享轉賬費用全免且最快即日到戶，讓跨國資金調配更省時稱心，全面降低調配跨國資金的門檻⁵。

了解更多︰

FX⁺優惠：hangseng.com/fx+

一星期外幣定存：hangseng.com/forexoffer

外幣新資金特優定存年利率：hangseng.com/depositspromo5

高達10%美元新資金定存優惠：hangseng.com/ppoffer（優越私人理財）／hangseng.com/pseoffer（優越理財）

¹推廣期由2026年7月1日至2026年12月31日。此推廣只適用於優越私人理財及優越理財客戶，並不適用於公司戶口客戶及持有私人銀行戶口之客戶（即使客戶同時持有優越私人理財或優越理財戶口）。

² 特選客戶外匯優惠券推廣期至2026年10月31日。特選客戶可於恒生Mobile App內「外幣兌換服務」＞「外匯優惠券」查看及使用外匯優惠券，並享8折外匯買賣差價折扣。外匯優惠券分為兩款：(i) 適用貨幣對為港幣兌澳元／加元／英鎊，每筆最低交易金額為港幣等值100,000及最高交易金額為港幣等值300,000；及 (ii) 適用貨幣對為人民幣／港幣／美元之兌換組合，每筆最低交易金額為港幣等值10,000元及最高交易金額為港幣等值30,000。上述優惠受條款及細則約束，並以恒生Mobile App內顯示為準。外匯優惠券使用條款及細則，請參閱hangseng.com/digitalfx

³ 於指定交易時段內，進行指定貨幣之單一兌換交易達港幣等值10,000並同時設立該貨幣之定期存款。

⁴ 推廣期至2026年9月30日。

⁵ 指定國家／地區及貨幣或會不時更新；部分目的地或須符合特定要求方可豁免費用。到賬時間視乎收款銀行／代理銀行（如有）處理。詳情請參閱恒生網站「銀行服務」>「轉賬及付款服務」>「海外轉賬」。

以上推廣僅適用於身處香港人士。優惠及服務附帶條款及細則。外幣兌換涉及匯率風險。年利率僅供參考。

（資料由恒生銀行提供）