暴跌逾17%！Lululemon營收淨利雙降　全年預期大幅下調｜美股

運動巨頭Lululemon交出了一份令市場失望的答卷。2026財年第二季度，公司營收、淨利雙降，並再度大幅下調全年業績指引。受消息拖累，Lululemon周五美股急挫17.38%。

受此影響，該股盤後暴跌。目前夜盤交易重挫逾18%。

最大市場"失速"

​財報顯示，截至8月2日的第二財季，Lululemon實現淨營收24.16億美元，按年下降4.3%，低於華爾街預期的24.6億美元。期內，淨利潤3.292億美元，按年下降11.2%；稀釋每股收益2.92美元。

全球可比銷售額下降9%，固定匯率口徑下降10%。公司表示，毛利潤下降1%至15億美元，但毛利率增長5.6%，這得益於1.345億美元的關稅退稅。

2022年11月23日，美國加州聖地牙哥（San Diego）的一間購物中心，可以看見運動服裝品牌Lululemon的標誌。（Reuters）

核心市場全面承壓

美洲地區營收下滑8%，可比銷售額暴跌12%，為各區域中跌幅最大。中國大陸市場雖報告營收增長4%，但固定匯率下下降2%，可比銷售額下降8%，管理層坦言"遠低於預期"。

臨時聯席CEO Meghan Frank在分析師電話會上表示，第二季度公司在社交媒體上遭遇了"負面評論"，對業績造成衝擊。

此外，核心品類（包括leggings）的增速放緩幅度也超出預期。"儘管部分新品和營銷活動獲得了不錯的消費者反饋，但整體產品發布的市場反響仍然不一致，我們在兩個最大市場都持續面臨品牌壓力。"

盡覽多款運動褲（lululemon提供）

全年指引再度"腰斬"

更令投資者恐慌的是，公司再度大幅下調全年指引。此前它在上一季度就已經下調了業績指引。展望第三季度，Lululemon預計營收為22.9億–23.2億美元，按年下降約10%–11%；每股收益0.93–0.98美元。

而對於2026財年，公司將全年營收預期從此前的111億–111.5億美元大幅下調至103.5億–105億美元，降幅5%–7%。

全年每股收益指引從10.95–11.15美元下調至9.48–9.73美元。

Frank在電話會議上表示表示，管理層正聚焦於推出新款式和收緊庫存，以重返銷售增長軌道。"我們深知還有很多工作要做，管理團隊和全體員工正專注於服務消費者，並執行各項舉措以推動業務拐點。"

值得關注的是，Lululemon正面臨來自創始人Chip Wilson的持續批評。而公司新任CEO Heidi O'Neill將於下周正式上任，接手這一陷入困境的運動服飾巨頭。