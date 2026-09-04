歐稅通遞表申請港股IPO 2025年全球最大跨境電商合規服務商

近日，歐稅通已向港交所遞交A1申請文件，這家全球銷售額最大的跨境電商合規平台，正式邁出登陸資本市場的重要一步。



招股資料顯示，歐稅通是一家AI驅動的全球跨境電商合規服務平台，專注於企業財稅合規、環保合規、產品檢測及認證，以及知識產權保護等四大核心業務領域，致力於為跨境企業提供高效、透明的合規產品。

公司2019年成立後迅速獲資本青睞，2020年完成由架橋資本、深圳啟利領投的天使輪融資；2021年再接連完成A-1、A-2輪融資，先後引入高成資本、博裕資本等一線機構；2026年，全球知名機構IDG資本出資2.3億入股歐稅通。雄厚的股東陣容，為公司技術迭代與市場擴張提供堅實支撐。

依託持續技術迭代、完整產品矩陣以及多平台對接能力，歐稅通實現連續高速增長。招股書財務數據顯示：2024年公司實現收入3.505億元，同比增長45.9%；2025年收入進一步提升至5.285億元，同比增速達50.8%。2026年上半年收入3.859億元，相較2025年同期大幅增長65.6%，公司毛利率持續維持在50%以上。

圖片來源：公司招股書

產品端，歐稅通保持逐年快速迭代。2020年推出旗艦品牌「歐稅通」，上線增值稅服務及德國EPR服務，並實現英、德稅務機關直連API。2022年打通亞馬遜直連接口，實現自動進行稅款計算，同年入選亞馬遜服務提供商網絡，並推出全球知識產權保護及管理平台「麥德通」。2023年公司進一步擴張歐洲合規版圖，新增西班牙、意大利稅務機關API對接，並先後成為亞馬遜AWS合作夥伴，平台生態持續擴容。

2024年成為歐稅通鞏固行業地位的關鍵節點，公司產品成功接入法國稅務系統，成為中國國內首家覆蓋英、德、法、意、西五大歐洲國家的合規服務提供商。同期公司推出全新跨境合規品牌「小貿出海」，專注海外企業、會計及稅務相關服務；落地多款由人工智能驅動的應用程序，覆蓋產品標籤及精準發票識別，其中一款入選AWS（亞馬遜雲科技）案例研究。步入2025年，公司推出行業首款由人工智能驅動的合規評估工具LinkSafe。並搭建國際化品牌VATAi總部，在美國組建海外團隊，服務邊界延伸至中國內地以外跨境賣家；落地深圳歐稅通測試實驗室，接連收購廣東能標、深圳易思，佈局TIC檢測認證業務，加強渠道業務及海外供應鏈，進一步擴大市佔率。

圖片來源：公司招股書

2026年，公司專有AI智能體「小O」面世，是國內跨境電商合規領域首款AI智能體產品。旗下附屬公司廣東能標成為國內首家同時獲亞馬遜、Temu、全球速賣通、SHEIN及阿里巴巴國際站五大頂級平台認可的民營TIC服務提供商。根據灼識諮詢的數據，歐稅通是2025年全球銷售額最大的跨境電商合規服務提供商，且2025年歐稅通的銷售額超過中國第二至第八名市場參與者的總和。此外，按2025年銷售額計，歐稅通在中國跨境電商合規平台市場的市佔率為21.5%，處於行業領先地位。截至2026年6月30日，歐稅通已累計服務超過26.4萬名付費用戶。

未來隨著中國企業出海持續提速，跨境合規賽道增長空間廣闊。本次遞交A1衝刺港股，成為歐稅通把握行業機遇、推動全球化佈局的重要一步。在資本助力下，公司將持續增強技術實力、拓寬新興市場，提升海外本地化服務水平，輸出全生命週期合規能力，夯實全球跨境電商合規賽道頭部優勢。

（資料由客戶提供）