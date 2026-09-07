順豐同城上半年經調純利增逾七成　AI業務整合與估值重估成焦點

人工智能（AI）已成為企業策略部署及資本市場關注的熱門議題。對即時配送平台而言，市場觀察的重點不僅在於是否引入AI技術，更在於相關應用能否真正接入用戶平台、訂單履約、運力調度及客戶服務等核心流程，並轉化為營運效率與商業價值。



作為內地最大的第三方即時配送平台，順豐同城（9699）近日公布今年上半年業績時，除了錄得收入與利潤同步上升，亦展現出將AI技術、生態入口與運力網絡整合的布局。從接入主流AI Agent，到推進履約、調度及客服智能化，再配合無人車運力的規模化應用，公司正嘗試把技術部署延伸至即時配送的全鏈條。



翻查資料，順豐同城現時的AI布局，主要是生態接入及營運提升兩方面。首先，公司率先完成與微信「小微」、支付寶「阿寶」等主流AI Agent的對接，用戶可透過語音或AI指令，直接調用順豐同城的即時配送服務。

未來，順豐同城的角色不再局限於等待用戶進入平台下單，而是逐步成為可由AI生態直接調用的獨立第三方即時配送基礎設施。隨着AI應用場景持續增加，配送服務將由傳統平台，延伸至更多智能交互場景，為公司建立新的業務發展。

後台方面，公司已推進履約、調度及客服三大AI智能體落地，將AI應用延伸至日常營運流程。由前線的訂單獲取、後台運力配置，以至客戶服務管理，AI正逐步融入即時配送的主要環節。

行業回歸公平競爭 訂單與盈利能力同步改善

撇除AI概念，順豐同城的中期業績亦反映其基本因素維持穩定增長。隨着內地監管推動外賣及即時零售行業回歸「公平競爭」，過去以補貼及流量控制為主的競爭現象逐步淡化，商戶對中立、獨立第三方即時配送運力的需求亦持續增加。

2026年上半年，公司收入達117.4億元人民幣，按年增長14.7%，再創中期收入新高。其中，同城配送服務訂單量按年增長超過30%，反映平台服務需求持續擴大。另外，期內淨利潤3.49億元人民幣，按年增長154.9%；經調整淨利潤達到2.66億元人民幣，按年增速達70.8%，經調整淨利潤率亦提升0.8個百分點至2.3%。

在市場關注AI相關企業研發投入、資本開支及融資需求之際，順豐同城截至今年6月底持有的現金及現金等價物，連同短期理財投資達24.54億元人民幣，資產負債表維持穩健。另外，隨着配送網絡密度提升及AI的應用，公司規模效應料將進一步擴大，有助降低費用率。這亦為毛利率及淨利潤率的改善提供了營運層面的支持。

To B業務增速較快 商家網絡與服務深度同步擴張

至於即時配送業務主要由兩大板塊組成，分別是由商家下訂單的「To B」，以及由消費者下訂單的「To C」。其中，To B是順豐同城上半年增長較快的業務。期內，面向商家的同城配送收入達57.22億元人民幣，按年增長28.1%，增速高於整體收入，反映公司與客戶的合作規模持續擴大。

截至2026年6月底，平台年活躍商家規模增至123萬家，按年增長44%。集團在多個頭部客戶（Key Account）的合作市佔率保持領先，相關的新增合作門店超過4,300間。公司持續深入超市及前置倉場景，帶動超市行業收入按年增長超過50%，生鮮、美妝等非餐飲品類亦錄得較佳表現。

更值得留意的是，順豐同城對商家的服務內容正由配送延伸至更多經營場景，例如向品牌客戶提供門店打烊清潔等服務。這類延伸服務除了擴闊與商戶的合作範圍，亦有助提升客戶黏性，讓平台更深入融入商家的日常營運體系。

To C高端配送與「小時達」快速滲透

至於由消費者下訂單的To C業務，順豐同城上半年收入達14.67億元人民幣，按年增長11.8%。截至2026年6月底，活躍消費者突破2,703萬人。集團持續推進精細化營運及一對一「獨享專送」服務，帶動整體獨享專送單量增長翻倍；面向消費者的獨享專送產品收入與單量亦快速提升，其中蛋糕、鮮花及生鮮等高價值品類的獨享專送收入均錄得高雙位數增長。同時公司正推進0至6公里「小時達」服務滲透，以回應個人用戶對同城快遞的需求。

最後一公里深化業務融通 部署全國及下沉市場覆蓋

除了同城即配外，同時服務To B及To C用戶的「最後一公里」業務持續增長，單是上半年，相關配送收入已達45.51億元人民幣。受惠「618」及「雙十一」等電商促銷高峰期，加上市場對冷鏈、大件及四輪配送等定制化運力的多元化需求，相信「最後一公里」未來的增長動力持續提升。

另外，公司進一步與順豐集團打造「倉儲＋轉運＋同城即配」經濟網絡承接，上半年共同服務的月結客戶帶來外部增量收入2.63億元人民幣，按年增長26.4%。為全面承接To B及To C客戶所帶來的多元配送需求，順豐同城持續織密全國以至下沉市場覆蓋。其全場景服務已覆蓋全國超過2,400個市縣，當中包括超過1,500個下沉縣域，並成功將業務拓展至港澳地區，深化跨境布局及本地化商業模式，為各類即配業務提供高穩定的基礎。

無人車共享運力擴大規模 科技投入聚焦降本增效

無人車亦是順豐同城科技運力布局的重要一環。截至2026年上半年，公司無人車網絡已覆蓋全國124個城市，運營規模突破1,000台，月均活躍行程超過6萬趟。

公司亦透過小程序試點無人車「共享運力」服務，向商家及消費者提供相關配送選項，藉此提升車輛使用率並降低單位營運成本。騎手網絡與無人車運力結合後，形成更具彈性的混合配送模式，可配合不同時段、不同品類及不同距離的配送需求作出運力調配，亦與公司持續優化費用率的方向相呼應。

從估值角度看，以當時股價計算的市銷率（P/S TTM）計，順豐同城約為0.4倍至0.5倍，低於同業約1.2倍至1.4倍的水平，亦低於行業平均估值。在收入維持增長、淨利潤率提升、費用率持續改善的背景下，市場對順豐同城作為第三方智能即時配送平台的定位，或有進一步重新審視的空間。若AI整合效益、現金流支持及科技降本成果能持續反映於業務規模與盈利表現，公司的業績增長與估值修復能否同步改善，將成為市場觀察其後續發展的重要焦點。