銀色債券｜多家銀行推退款優惠　滙豐定存息3厘　呢間有現金獎賞

政府發行的最新一期銀色債券今天截止申請，多家銀行表示此輪認購金額及人數，均超越往年破歷史記錄，並推出銀債退款優惠，當中滙豐表示，透過滙豐申請銀債的合資格客戶，以認購退款開立3個月港元定期存款可享高達 3%的優惠年利率，投資指定產品亦可享有優惠。中銀香港表示，將提供銀色債券退款優惠，包括定期存款、投資及保險等產品。



滙豐表示，透過滙豐申請銀債的合資格客戶，以認購退款開立3個月港元定期存款可享高達 3%的優惠年利率，投資指定產品亦可享有優惠。

中銀香港推定存及投資等優惠

建行(亞洲)表示，客戶認購銀色債券反應熱烈，整體認購人數及金額均打破歷年記錄。總認購人數較去年增加近50%，總認購金額亦較去年增加近40%，平均每位客戶認購29手。銀色債券將於9月15日退款，客戶未獲全數分派，想尋找低風險且回報穩定的理財產品，建行(亞洲)提供資金出路選擇，包括開立定期存款享額外年利率0.08%，以及認購指定投資產品享100元現金獎賞。

建銀亞洲推定存額外年利率0.08% 認購投資產品100元現金獎賞

建行(亞洲)表示，凡申請銀色債券之客戶，無論是否經建行(亞洲)認購，均可於指定推廣期內享有優惠。於2026年8月21日至2026年9月18日期間，親臨分行以全新資金開立3/6/12個月港元或美元定期存款達HK$100,000至HK$3,000,000(或等值)，可享額外年利率0.08%！請按此查閱最新定期存款年利率，或與本行職員聯絡。

另外，於2026年9月5日至2026年10月14日期間，認購指定非股票掛鈎投資產品或合資格外匯掛鈎存款 - 本金保証存款，且單筆交易金額達HK$100,000(或等值) 或以上，即可享100現金獎賞。