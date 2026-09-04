兩大原因帶動！資管巨頭重建黃金頭寸　料金價年底見5000美元

在金價回落後，全球部分規模最大的資產管理公司已重建黃金頭寸，押注即便聯儲會在抗擊通膨方面採取更強硬立場，支撐黃金的長期因素仍將持續。

據彭博報道，歐洲最大資產管理公司Amundi SA買入黃金，預計金價將在年底前重返每盎司5,000美元。今年早些時候，金價從歷史高位回落後，瑞士百達資產管理、Robeco Institutional Asset Management BV和富達國際的基金經理也重新增持了此前削減的黃金頭寸。

「我們認為黃金價格便宜，是一種良好的對沖工具，而且流動性也不錯，」Amundi投資研究所跨資產策略主管Lorenzo Portelli向彭博表示。不過他說，上月買入後，在考慮進一步增持之前，公司還需要更清楚地了解聯儲會的利率路徑。

這一觀點在對十多位資產管理人士的採訪中相當普遍，他們所在公司的資產管理規模合計達27萬億美元。所有受訪者無一例外，包括法巴資產管理和Manulife John Hancock Investments，最近幾周不是重新增持了黃金，就是維持看漲配置。

歐洲最大資產管理公司Amundi SA買入黃金，預計金價將在年底前重返每盎司5,000美元。。（資料圖片）

料上升過程不會一帆風順

不過，報道引述多位資產管理人士表示，金價要突破近期每盎司約4,600美元的上限，過程不會一帆風順。美國國債殖利率上升，以及市場加大押注聯儲會年底前至少加息一次，都在削弱對黃金的支撐。由於黃金本身不產生利息，在借貸成本上升時通常吸引力會下降。

迄今為止，這些潛在阻力並未動搖長期投資者重新建立起來的信心。部分資產管理人士表示，黃金經久不衰的吸引力，在於其作為投資組合對沖工具的價值。

「黃金已經成為一種接受度高得多的資產，」管理約4,640億美元資產的Robeco多資產和股票解決方案投資組合經理Arnout van Rijn表示。「它已經成為每一個常規投資組合中不可或缺的一部分。」