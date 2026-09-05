金管局︰銀行近期發現約400宗非接觸式流動支付綁定支付卡騙案

金管局表示，根據初步統計，主要零售銀行近期共發現約 400宗針對非接觸式流動支付服務綁定支付卡的騙案。

根據該局指引，銀行已經設有不同的雙重或額外認證方式（例如生物認證、透過手機銀行應用程式認證），但仍有不少客戶點擊來歷不明的超連結，並向騙徒透露支付卡和核實身份的資料，更遵照騙徒指示，確認相關綁卡要求。

金管局再次提醒市民，要時刻保持警惕，切勿點擊來歷不明的超連結，或向任何人提供任何敏感銀行資料。

方保僑︰切勿點擊來歷不明的連結等

針對香港今管就非接觸式流動支付服務綁定支付卡釣魚詐騙發出的警示，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，必須提醒大家騙徒手法正由傳統的直接盜刷，轉向利用社交工程手段獲取密碼（PIN）及一次性驗證碼（OTP），以進行未授權的流動支付綁定，公眾必須提高警覺。

他又指，任何持牌銀行或合法金融機構，絕不會主動透過電話、短訊或電郵索取密碼或驗證碼，亦不會發送帶有連結的訊息要求客戶輸入個人敏感資料。市民切勿點擊來歷不明的連結；若對任何涉及賬戶或支付卡綁定的要求存疑，應立即停止操作，並直接透過官方電話向相關銀行查詢或向警方舉報，以保障財產安全。

這類騙案顯示犯罪集團正利用公眾對流動支付便利性的依賴，轉向攻擊安全防線中最薄弱的人為環節。除了依賴監管機構及銀行升級防護機制外，提升市民對社交工程詐騙的辨識能力，才是根治詐騙風險的根本關鍵。