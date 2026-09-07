財經視野｜韓國今年出口劍指萬億美元　半導體繁榮背後有何隱憂？

248天，韓國達成了過去一整年的出口量。9月5日，韓國產業通商資源部公布，今年累計出口額達到7094億美元，一舉超越去年全年7093億美元的歷史紀錄，比上一個紀錄足足提前了117天。按照這個節奏，韓國有望在12月初率先撞線年度出口1萬億美元，成為繼美國、中國、德國之後全球第四個邁入"萬億美元俱樂部"的國家。



今年出口劍指萬億美元

從月度數據看，出口強勢貫穿全年。數據顯示，1~8月各月出口均創歷年同期新高，6月單月出口達1020億美元，首次突破千億美元大關；此前月度最高紀錄為去年12月的695億美元。

憑藉這一勢頭，韓國自2024年起已連續三年刷新出口歷史最高值。半導體是本輪增長當之無愧的引擎。1~8月，半導體出口2812億美元，按年暴增169.6%，是去年同期的2.7倍，在整體出口中的佔比高達40.6%；8月單月晶片出口更是一度反彈至468億美元，刷新歷史新高。同期非半導體品類也按年增長18%至4121億美元，其中，計算機外設狂漲266.2%，汽車以436億美元穩坐非晶片品類頭把交椅。

分市場看，對中國出口勁增76.1%至1453億美元，對美國出口大增57%至1274億美元，對越南增長57.7%、對歐盟增長19%；不過，受中東戰爭影響，對中東出口下降9.8%，為115億美元。

2026年8月15日，韓國總統李在明在首爾舉行的光復節81周年慶祝儀式上講話。（Reuters）

韓國總統李在明直言，若當前強勁勢頭延續，12月初全年出口將達到1萬億美元。執政黨共同民主黨發言人李龍宇則將這份成績歸功於本屆政府的施政努力，稱這是讓韓國經濟"重回歷史性反轉軌道"的成果。

在貿易條件改善與晶片出口競爭力的共同驅動下，韓國央行與國際貨幣基金組織（IMF）預計，韓國今年經常賬戶盈餘佔國內生產總值（GDP）的比重接近 20%，這將是1980年國際收支數據開始統計以來前所未有的水平。

摩根大通經濟學家樸錫吉直言，韓國的國際收支正進入史無前例的區間。

關稅大棒懸頂

不過，出口高歌猛進之際，外部不確定性正在積聚。日前，美國商務部長盧特尼克表示，將實施「謹慎且具有針對性」的半導體關稅。邏輯簡單粗暴：在美國境內生產可獲豁免，否則須為進入「全球最大市場」付出代價。

2026年4月23日，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）出席眾議院撥款委員會屬下小組的聽證會。（Reuters）

作為全球存儲晶片的主導者，三星電子和SK海力士首當其衝。三星雖在德州泰勒推進晶圓廠建設，SK海力士也在美國佈局先進封裝，但這些投資能否及時夠到豁免門檻仍是未知數。韓國總統府緊急回應稱，相關方案尚未最終確定，首爾將竭力確保其不損害韓國企業利益。分析人士指出，若關稅落地，短期內可能倒逼兩家晶片巨頭加速在美擴產，但韓國本土晶圓廠的運營成本將被推高。

韓國本土方面，財政賬本的隱憂同樣不容忽視。8月6日，韓國企劃財政部公布的預算方案顯示，明年赤字性債務將達1117.1萬億韓元，預計2030年升至1312.3萬億韓元，四年間增加逾287萬億韓元，年度利息支出屆時也將突破50萬億韓元。

值得玩味的是，儘管債務絕對規模仍在擴大，但佔GDP比重反而較此前中期規劃的預測值明顯改善。

市場分析認為，這正是半導體繁榮帶來的稅收暴漲在"遮醜"。但有分析提醒，赤字性債務沒有對應的償債資產，增速遠超財政債務，本質上是債務質量惡化的信號。換言之，在央行連續加息、家庭債務高企的背景下，大規模財政擴張可能加劇經濟過熱；若半導體周期逆轉，韓國財政健康可能迅速惡化。