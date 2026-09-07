大型銀行和保險公司獲注資逾3600億人幣　分析︰擴資產負債表能力

內地最大的幾家銀行和保險公司正尋求至少3,600億元人民幣的增資，其中中國財政部出資佔比超過80%，以鞏固這些機構的資產負債表，並在經濟放緩的情況下維持成長。

據新華社報導，中國財政部將發行3,000億元人民幣特別國債，支持8家中央金融企業補充核心一級資本。

中國財政部將發行3,000億元人民幣特別國債，支持8家中央金融企業補充核心一級資本。（資料圖）

財政部將發行3000億元人民幣特別國債

據周日在上海證券交易所的公告，中國農業銀行計畫向特定對象發行A股股票，籌集不超過1,600億元人民幣。中國工商銀行計畫向特定對象發行A股股票，募集不超過1,000億元人民幣。

兩家銀行均表示，將把募集資金用於補充核心一級資本。中國財政部將認購1,300億元農業銀行定增股票，及認購700億元工商銀行定增股票。在兩宗交易中中國煙草公司也將大筆認購。

另外，中國人保發布公告稱，計畫向財政部發行A股股票，募集不超過150億元人民幣。中國再保險公告稱，計畫向財政部定增股票籌集至多30億元。

中國財政部還將向中國人壽保險(集團)公司注資350億元人民幣，向中國太平保險集團有限責任公司注資70億元，向中國進出口銀行注資300億元，向中國出口信用保險公司注資100億元。

買入內銀收息，有不少細節要留心。﹙路透社﹚

增強大型貸款機構承受壓力等

彭博報道指出，銀行業平均淨息差已降至歷史低位，削弱了銀行利用留存收益補充資本的能力。截至6月，中國的銀行報告的資本充足率平均為15.26%，核心一級資本充足率為10.72%。

數據顯示，最新一輪融資的目的與其說是為了彌補眼前的資金缺口，不如說是為了增強大型貸款機構承受壓力和擴大資產負債表的能力。

中國政府在今年的工作報告中提出了發行3,000億元特別國債以補充大型國有商業銀行資本的計畫。報告還承諾加強應對金融風險的資源投入，並表示當局將通過多種渠道促進金融機構的資本補充。

彭博又稱，最新一輪融資延續了2024年底以來的勢頭。2025年初，交通銀行、中國銀行、中國郵政儲蓄銀行和中國建設銀行四大銀行，募集總計不超過5,200億元人民幣資金，用於補充核心一級資本。