90後初創顛覆五金業刻板印象　大新銀行同大匠夫拍住上

在競爭激烈的營商環境下，初創企業要突圍而出，往往需要打破行業慣例，開創新的營運模式。然而，要將創新理念付諸實行，除了勇氣與創意，亦要面對資金周轉壓力，一間能夠提供貼心服務的銀行，往往是最重要的後盾。2021年，幾位來自不同行業的90後合組開立五金工具平臺《大匠夫》，希望為傳統五金業注入新力量。 作為香港初創企業，《大匠夫》創辦人之一的葉天佑先生（Alex）回想開業初期遇上資金周轉困難，坦言一度感到迷惘，幸得大新銀行「328營商理財」支持，令公司漸漸站穩腳步。



《大匠夫》位於深水埗的樓上店，創辦人之一的Alex希望打破五金業傳統比較守舊的思維，方便所有用家都能掌握技能。

開業初期，幾位90後朋友將有限資金押上創立公司，可惜都未能應付營運上支出，幸好有大新銀行提供協助。

將五金業推向線上線下多元空間

Alex說︰「我以往從事電子商務工作，於2021年我們決定把有限資金押上，創辦全新概念五金工具平臺《大匠夫》。初衷是希望讓五金變成人人都能掌握的技能，並透過線上教學與實體工作坊，打破傳統五金業古板、冷冰冰的刻板形象。」

《大匠夫》積極拓展多元營商空間，拉近五金業與大眾的距離：

• 線上線下營運：開設自家銷售平臺，並舉辦體驗活動，與客戶直接交流。

• 海外開箱分享：團隊不定期遠赴海外拍攝最新產品與技術，並於Youtube頻道教授行內專業知識或新手技巧。

• 品牌合作：同步推動巿場銷售，令品牌方同時受惠，幫助擴大客戶群。

Alex笑言：「我們希望五金不再是專業人士的工具，而是走入大眾生活的技能。」然而，龐大的備貨資金加上海外營運成本，讓幾位跨行業初創者在營運初期面臨著嚴峻的資金考驗。

大新夥伴同行 支持業務起步

初創最常遇到的必然是資金問題，Alex直言︰「開業初期我們幾位合夥人已經用盡積蓄，就算有生意，周轉仍然十分困難，急需銀行融資。五金行業需要大量配件庫存，例如一部大型機器便需十多款配件，資金壓力非常大。」

大新銀行「328營商理財」為《大匠夫》提供適合其營運模式的融資方案，Alex分享：「融資過程中，我們感受到大新銀行非常了解中小企的需要，由最初解決資金周轉，到後來持續合作，大新一直是可靠夥伴，讓我們可以專注發展業務。」

大新的「商戶收款服務」（卡機服務）收費比率低，最重要是第二日就能收到款項（T+1），解決了公司現金流煩惱。

賽車手與後勤隊：夥伴關係的最高境界

一般銀行批核貸款門檻高，經常需要提供抵押資產及冗長財務報表，手續繁瑣，往往令急需資金的中小企求助無門。大新銀行「328營商理財」真正做到站在中小企角度，憑靈活審批、快捷融資及一站式理財方案，用心體貼企業的實質需求。

Alex比喻：「做生意就好像一件工具，無論多強，沒有適合的配件都發揮不到。好的銀行夥伴就是最合用的配件，令生意發揮最佳效能。」他又形容：「我們在前線衝鋒，為客戶尋找最好的工具；大新銀行就在背後提供可靠支援，讓我們無後顧之憂，放心向前。」他更分享：「大新銀行的同事耐心瞭解公司需求，絕非公式化，真正做到以客為本。」

此外，大新的「商戶收款服務」（卡機服務）亦解決了小本經營的現金流煩惱。Alex補充：「收費比率低，加上銀行背景可靠，最重要是第二日就能收到款項。對小本經營而言，靈活且快捷的現金流令我們做生意更安心。」隨著業務擴展，《大匠夫》開始代理海外品牌，甚至到外地找廠合作生產子品牌，經常需要海外出差及外幣消費。大新營商多貨幣Mastercard扣賬卡可以即時由戶口扣款，一卡處理營商開支，大幅簡化報銷流程，節省成本。 加上大新「328營商流動理財」App功能全面，即使身在海外出差或放假，也能隨時輕鬆處理銀行事務，進一步提升效率。

Alex 期望能推廣DIY文化，讓更多人享受動手做金工的樂趣。

展望未來攜手讓五金走入大眾生活

《大匠夫》的發展歷程正好展現了全方位銀行服務方案對香港中小企的重要性—從日常營運與業務拓展，快捷而實用的支援，正是企業乘風破浪的最強後盾。對於《大匠夫》的未來，Alex 期望能繼續提供優質服務與實用工具，推廣DIY文化，讓更多人享受動手做金工的樂趣，令品牌能深入人心。他希望大眾能覺得走進五金店是一件很自然、毫無壓力的事 。

「328營商理財」港元活期優惠詳情

大新銀行植根香港近80年，擁有完善的分行網絡，並設有專為服務中小企而設的 「328營商理財中心」，方便客戶辦理開戶及處理日常理財。大新專責客戶服務團隊為中小企提供全面營商理財服務，無論線上或線下都靈活配合營商需要，確保客戶獲得貼心支援。

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（資料由客戶提供）