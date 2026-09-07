致富證券47周年嘉年華逾500人出席　專家籲分散配置

致富證券於 8 月 22 日假香港喜來登酒店舉辦「47 周年投資嘉年華」，吸引逾 500 名投資者參與。 活動獲芝商所、花旗、恒生投資、惠理基金及易方達資產管理等機構支持，論壇議題涵蓋港美股投資機遇、全球資產配置、藍籌股走勢及主題式 ETF 等。大會特別規劃上午及下午兩大場次，為參加者帶來市場分析與前瞻視角。



致富證券創立於 1979 年，目前擁有 15 間分行，為全港券商分行數量最多。致富集團首席執行官梁昊在開幕辭中表示，公司將圍繞線下分行服務網絡建設、數碼化投資體驗升級及財富管理業務拓展三大方向持續投入。 梁昊稱，致富證券既擁有一家 47 年香港金融機構的穩健和溫度，也擁有新一代金融科技公司的效率和創新。

致富證券成立 47 年，服務逾 30 萬投資者，見證由本地至全球市場的投資歷程。

解構港美股新動能

活動上午場聚焦「解構香港市場新動能」及「港美股投資機遇」兩大主題。探討香港市場近期發展及投資環境變化，下半年市場的新方向，宏觀角度剖析香港市場的發展潛力，為投資者提供市場趨勢的整體框架。

在「港美股投資機遇」投資論壇環節，著名股評家陳永陸（陸叔）指出，港股今年走勢呈現「炒股不炒市」，建議採取「啞鈴式」配置策略，一方面配置具高股息的內銀、內險、電訊及銀行股作防守，另一方面小注部署AI等概念股，並預設止賺止蝕。致富證券研究部聯席董事莊志豪則指出，下半年美股主要取決於企業盈利及AI投資能否轉化為實際回報，建議投資者避免單向押注並可配置黃金對沖。

「港美股投資機遇」投資論壇環節分享港美股最新走勢、潛力板塊及投資策略。

三大發展方向強化服務

致富證券研究部聯席董事莊志豪在現場分享公司最新發展規劃，公司將發揮 15 間分行遍布港九新界的網絡優勢，持續提供「1 對 1 真人專業服務」及常態化投資者教育講座。 莊志豪強調，線下服務網絡是致富證券的差異化優勢，可為投資者提供面對面的專業諮詢及支持。

致富證券研究部聯席董事莊志豪分享未來發展規劃。

數碼化方面，致富證券將全新升級 App，優化視覺與交易流程，並升級帳戶安全保障。 莊志豪表示，公司致力打造更快速、更智能的覆蓋全球市場一站式數碼交易平台，提升投資者體驗。 財富管理業務方面，App 的 PI 頁面將新增美國國債等債券，以及鯊魚鰭、雪球等結構化產品。 莊志豪指出，公司將加強專業投顧服務，為不同類型客戶提供更加全面的資產配置方案。

周年慶推超級生日賞大抽獎

除專業投資論壇外，活動現場亦設有 47 周年主題互動區、投資諮詢及交易平台體驗等多個環節。 現場設有趣味互動遊戲、「百萬打卡專區」及集印花換禮品等體驗。參加者可與親友或投資同路人一邊交流市場見解，一邊參與遊戲、打卡留念及享用精選美食。大會更準備限定禮品及多重現場禮遇，讓參加者在掌握投資資訊之餘，享受輕鬆愉快的交流時光。

為慶祝成立 47 周年，致富證券特別推出「超級生日賞」大抽獎活動，於 2026 年 8 月 15 日至 10 月 15 日期間舉行。 抽獎將分五期進行，並於 10 月 22 日迎來終極大抽獎，大獎有 Tesla Model Y 汽車及約 120g 六福黃金金磚。二獎及三獎分別有 11g 和 3g 999 足金蛋糕擺件等豐富禮品，客戶可在「致富證券」App 登記參加。

（資料由客戶提供）