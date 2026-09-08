倫敦期銅創新高　關稅揣測攪動市場

有關美國總統特朗普擬將關稅擴大至精銅的揣測推動銅價上漲數周後，這一基本金屬在倫敦觸及紀錄高位。



倫敦金屬交易所 (LME) 三個月基準期銅合約一度上漲0.8%至每噸14,533美元，打破了1月創下的紀錄。該合約周一收於每噸14,510美元。

過去一年銅價上漲了17%，背後是長期存在的供需不匹配。全球老舊的大型銅礦難以滿足數據中心、可再生能源和電網的用銅需求，而這也是多頭數年來一直強調的看漲邏輯。

不過短期因素也已突顯出來，尤其是今年數十萬噸銅被試圖從更高的價格中獲利的貿易商運至美國。儘管商務部原定兩個月前就向白宮提交建議，但市場目前還在消化加徵關稅的可能性。

LME全球網絡中銅儲備已下降

儘管全球庫存總量仍然相對較高，但LME龐大的全球網絡中銅儲備已下降，因此目前高度集中在美國。這導致了短期供應緊張，令空頭承壓並在需求疲軟的情況下也推動了價格創新高。

「這更多是由於關稅導致了金屬轉移，而不是最終需求過剩，」 智利銅業智庫Cesco的高級分析師Cristián Cifuentes說，「這是局部地區的短缺，而不是全球需求過剩。」

美國交易所因勞動節假期休市，金融市場的風險偏好受到抑制，因而交投清淡。