彭博︰內地允許社保基金借債券南向通投資離岸市場

中國據報擬允許社保基金通過債券南向通投資離岸市場，以進一步提振該亞洲金融中心的人民幣資產需求。



彭博引述知情人士透露，中國計畫允許其資產規模約3.8萬億人民幣（5680億美元）的社保基金通過內地與香港的互聯互通機制購買離岸債券。

知情人士指出，中國全國社會保障基金由此將能夠通過債券南向通購買離岸債券，而無需再就此向中國監管機構申請境外投資額度；這將幫助簡化社保基金的投資流程，並為其提供投資香港債市的新渠道。

知情人士中的一位稱，全國社保基金理事會正在制定通過外部資產管理公司進行點心債投資的計畫。

內地允許社保基金借債券南向通投資離岸市場，支持香港固定收益和外匯市場發展。

支持香港固定收益和外匯市場發展

彭博指出，這是中國全面支持香港固定收益和外匯市場發展，進一步促進人民幣全球使用的最新舉措。而且由於在岸債券市場的殖利率徘徊在歷史低點，中國投資者已日益向境外尋覓更高的回報。

與此同時，中國企業基本上仍願意為在離岸市場發債支付溢價，以吸引更多投資者。例如，國家電網上月以2.18%的票面利率發行了10年期點心債，較其次周在境內發行的同期限債券高出大約20個基點。

中國央行和全國社保基金理事會未立即回覆置評請求。