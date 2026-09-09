港兒童身家合計41億勝美英　65%認為揸過千萬才叫「有錢」｜調查

香港 Alpha 世代兒童透過現金、銀行戶口及儲蓄錢罌等形式，合共持有 41億港元，冠絕美國及英國！



兒童「身家」僅36%放在銀行

據編程銀行平台服務商 Hyperlayer 最新發表的《Generation Alpha: Unbanked Billions》報告指出，全港約 40 萬名 8 至 15 歲兒童持有 41億港元。當中僅略多於三分之一（36%）將金錢存於傳統銀行戶口。換言之，約26 億港元由 25.6 萬名兒童以其他方式持有，包括現金及兒童專用理財應用程式等。

事實上，即使到了15 歲，仍有近半（45%）受訪者沒有將金錢存放於傳統銀行戶口。這一現象尤其值得關注，因為一場前所未有的跨代財富傳承即將展開。根據瑞銀（UBS）《2024年全球財富報告》，預計未來 20 年全球將有 83 萬億美元財富傳承至下一代。

調查指，全港約 40 萬名 8 至 15 歲兒童持有 41億港元。

四分之一兒童透過做家務賺錢

研究同時揭示香港兒童如何獲得金錢。超過半數（55%）的香港兒童至少每星期會收到一次錢；若以每月計，比例更高達88%。部分兒童更會自己賺錢，當中29%每月至少一次靠自己工作賺取金錢。

香港兒童亦懂得儲蓄。收到錢後，30%會把錢儲起留待日後使用，另有約一半（51%）會花掉一部分，並儲起餘下的錢；只約十分之一（8%） 會很快把錢全數花光。

約四分之一兒童（27%）會透過做家務賺錢，另有少數6% 會透過協助親朋照顧小孩或處理雜務等方式賺取零用錢。雖然大多數兒童（85%）會從父母獲得零用錢，但亦有接近一成（9%）會透過售賣物品賺錢，展現創業意識。與此同時，近五分之一（18%）受訪兒童表示，父母甚少或從不與他們談及金錢話題。

研究顯示，香港 8 至 15 歲兒童中，40%已儲蓄逾5,000港元，突顯銀行業可把握的市場機遇。

香港兒童持有金額三地最高

另外，Hyperlayer指，在是次涵蓋香港、美國及英國的調查中，香港兒童持有的金額為三地最高；他們為「富有」設定的門檻亦最高，但對自己能否達到這個目標的信心卻是三地最低。65% 香港兒童認為擁有 1,000 萬港元或以上才算「富有」，但只有 19% 預期自己成年後會變得富有，為各受訪市場中比例最低。研究亦發現，香港兒童的財務樂觀程度會隨年齡增長而下降：8 歲兒童群組中逾五分之一（21%）的受訪者相信自己長大後會變得富有，而15 歲兒童群組的比例則降至 14%。

當被問及理財上面對的主要難題時，香港兒童最常提到的是為購買心儀物品儲錢（43%）、抗拒太快花錢的衝動（38%），以及決定應該購買甚麼（30%）。此外，約三分之一（34%）香港兒童承認，社交媒體會直接令他們花費更多。

Alpha 世代 對家庭財務的潛在影響龐大

Hyperlayer 聯合創辦人兼首席執行官、前摩根士丹利國際前行政總裁 Rob Rooney 表示：「Alpha 世代正成為全球經濟中一股值得重視的新力量。他們對家庭財務的潛在影響龐大，預測顯示，到 2029 年，他們可接觸的財富將達 5.46 萬億美元。其中，英國的Alpha 世代已持有數十億的資金，不少仍在銀行體系之外。」

「他們現時或許尚未到申請按揭和信用卡的階段，但研究結果顯示，兒童已是經濟活動中活躍而具影響力的一員，並非只是被動地收取金錢。令人關注的是，隨着他們日漸成年，其理財信心大幅下降；考慮到他們與父母所經歷的經濟環境，這並不令人意外。金融機構是時候認真看待這個客群。對於最重視財務安全感的青少年而言，他們需要的不是承諾財富的產品，而是能帶來信心、清晰度，並讓他們感到金錢正在發揮作用的方案。」