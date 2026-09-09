碧桂園等內房發強制可轉債「觸礁」　彭博︰中證監不予備案

中國給一項曾幫助多家大型房地產開發商避免進入清算程序的關鍵安排投下不確定性陰影，這其中包括昔日行業龍頭碧桂園﹙2007﹚。受此消息影響，碧桂園股價盤中下跌逾7%。



不予備案 因是「失信實體」

彭博引述知情人士透露，中國證監會對一批所謂強制可轉換債券不予備案，這種債轉股工具是開發商與境外投資者進行重組談判的一個關鍵部分。

碧桂園已經發行了計畫中130億美元離岸強制可轉債的一部分，知情人士說，該公司幾周前被告知，證監會不予受理其備案這種工具的申請。

知情人士稱，碧桂園被告知，因為它是一家失信實體，所以不合要求，而導致失信的原因，從違約到違反監管規定等多種多樣。

知情人士說，遠洋集團控股有限公司正研究發行強制可轉債，作為與一些私人貸款機構進行雙邊重組的一部分，但已被告知中國證監會不會予以備案。

碧桂園為追求業績增長，今年4月起接連發布多項文件實施「高周轉」政策。（視覺中國/資料圖片）

或破壞已經談成重組協議

報道續稱，這種工具雖然不廣為人知，但其對於中國房地產行業債務重組卻日益重要，證監會拒絕備案對此是個打擊。強制可轉債允許陷入困境的開發商將債務轉換為證券，這些證券之後可以轉換為股權，從而幫助減輕償付負擔，同時讓債權人有機會從任何可能的資產回收中獲益。

這一動向可能會破壞已經談成的重組協議，擠壓該行業為數不多剩餘工具之一的生存空間。中國房地產行業此前債務違約規模約1,300億美元。

公司發行境外強制可轉債之前無須事先獲得中國證監會批准，只需事後向其備案即可。

國家發展和改革委員會、國家外匯管理局也會參與對部分強制可轉債審批的不同環節。一位知情人士說，多個監管機構的參與使得情況複雜化，如果任何強制可轉債產品出現問題，不知道該由哪家負責。

買入內銀收息，有不少細節要留心。﹙路透社﹚

強制可轉債若轉股 或產生大量新股

研究公司CreditSights的亞洲策略主管Zerlina Zeng表示：「監管機構採取強硬立場並不令人意外，因為違約房地產債務不再對中國金融體系或中國其他企業的融資渠道構成系統性風險。」

知情人士表示，雖然目前尚不清楚這種拒絕是程序上的拖延還是預示著更長時間的停滯，但鑒於這種不確定性，一些房地產公司和金融服務提供商已經開始給重組計畫踩剎車。

對強制可轉債的態度可能反映出監管機構擔心，強制可轉債若轉股會產生大量新股：據彭博行業研究分析師Andrew Chan和Daniel Fan的估計，中國開發商的離岸債務重組最終將通過這些工具產生超過270億股新股；這些工具會大幅稀釋股權，並削弱債券持有人的回收能力。

中國房地產嚴重滑坡爆發五年多以來，許多房地產開發商仍在進行債務重組，如融創中國控股、旭輝控股(集團)、龍光集團、建業地產、融信中國控股等。