保誠夥阿里雲推「AI核保師」　談內地境外保單徵稅：需求仍強勁

人工智能（AI）浪潮席捲金融業，香港保險業亦加速推動轉型，將AI深度融入各項業務流程。保誠保險宣布，推出人工智能（AI）核保方案「AI核保師」（AI Underwriter）。此方案由保誠與阿里巴巴﹙9988﹚旗下阿里雲共同研發，保誠理財顧問可在即場輸入客戶資料後，於數分鐘內就承保、除外責任、額外保費或所需補充資料等問題，得到初步核保指引及核保建議。



另外，對於市場關注內地加緊對境外保單收益徵收20%稅項，保誠香港行政總裁林智剛表示，雖然客戶相關查詢有所增加，但內地客對保險的需求依然強勁，現階段評估實際影響仍言之過早。



準確率超過95% 流程由數天縮至數分鐘

保誠指，「AI核保師」基於阿里雲全棧AI技術、雲端基礎設施及通義千問大模型開發，具備數據處理、意圖識別及逐句溯源功能，整體準確率超過95%，幻覺率低於2%。

該公司又提到，過往理財顧問進行初步評估或確認資料需時數天，「AI核保師」則將時間縮短至幾分鐘。保誠首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲指出，得益於阿里雲的前沿部署工程師（FDE）服務模式，系統由開發到部署耗時不足三個月。

「AI核保師」現階段主要用於優化初步核保支援。她透露，保誠計劃將方案擴展至銀行保險及經紀渠道，並進一步應用於理賠審核。未來系統將持續引入歷年核保數據及再保險公司指引，協助研究利用AI識別詐騙及濫用醫療等個案。

保誠與阿里雲「AI核保師」發佈會。從左到右分別為保誠代表歐陽佩玲，林智剛和阿里雲代表袁志明

前線人手需求增 AI 會改變工作模式

被問及引入AI會否引致裁員，林智剛回應指，隨着業務擴張，前線人手需求持續增加。同時，AI也會改變工作模式。目前，後台職位則面臨技能轉型，例如數據輸入等重複性工作已減少，現時更需要數據分析及系統銜接專才，公司會提供相應培訓。

至於AI數據安全問題，阿里雲智能國際業務副總裁、亞太北區域總經理袁志明強調，底層大模型絕不會將任何個人數據上傳至雲端進行訓練，相關條款已在合作協議中明確列明。