AI泡沫論｜谷歌在歐最大單筆投資！　擬芬蘭投130億歐元建AI設施

科技巨頭力谷AI基建。Alphabet Inc.旗下谷歌計畫在歐洲進行其最大規模投資，在芬蘭建設價值至少130億歐元（151億美元）的人工智能基礎設施。

彭博引述該公司周三在一份聲明中表示，未來兩年的投資將包括至少建設三個新的數據中心，以及擴建其位於東南部城市哈米納的現有數據中心。

「谷歌很榮幸能通過公司在歐洲的最大單筆投資，進一步深化我們在芬蘭的佈局，」首席投資官Ruth Porat在聲明中表示。

此舉是Alphabet加快AI算力擴張行動的一部分。這家矽谷巨頭在7月將其今年的資本支出預期提高至高達2050億美元，以與競爭對手爭奪AI領域的主導地位。

對芬蘭而言，這筆投資無疑帶來巨大推動，正逢該國努力重振經濟成長之時。這個北歐國家面臨需求疲軟、與鄰國俄羅斯貿易崩潰、旨在控制公共財政的財政緊縮政策帶來衝擊。芬蘭的失業率已超過10%，達到歐盟最高水平。

該公司預計，這個項目在建設階段將在全國範圍內創造超過37,000個就業崗位，其中約16,000個為建築崗位。建成後，預計該設施每年將提供約7,000個就業崗位，包括供應商和當地服務業。