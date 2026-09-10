香港好物節｜內地瀏覽人次1.15億　月中首登陸星洲及大馬電商平台

由香港特區政府全力支持、香港貿發局傾力打造的第三屆「香港好物節(中國內地)」日前圓滿結束，反應熱烈，全網總瀏覽人次達1.15億，較去年增長15%。「香港好物節(東盟)」將接力推出，於9月21日至27日首度登陸新加坡及馬來西亞的電商平台，透過多元宣傳渠道提升港商品牌及產品的曝光度，並讓企業親身了解當地電商市場的運作模式及消費生態，為日後拓展東盟市場累積實戰經驗。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，「香港好物節(中國內地)」參與品牌銷情報捷。政府會繼續支持香港企業發展電商，透過靈活資助、能力提升、培訓及推廣支援等多方面措施，協助企業提升市場競爭力，把握跨境電商帶來的新機遇。今年「香港好物節」首次延伸至東盟地區，將帶領香港企業拓展另一個龐大電商市場，期待參與品牌把握機會增加在區內的知名度，並發揮香港產品的優勢。

貿發局副總裁鍾永喜表示，今年進一步開拓新市場，9月舉行的「香港好物節(東盟)」以新加坡及馬來西亞為重點市場，未來更會逐步推廣至其他主要東盟國家，為企業進軍東盟市場打下基礎。

第三屆「香港好物節」以「港趣風尚探索好物」為主題，「香港好物節(中國內地)」於8月1日至20日舉行，滙聚逾280個品牌、600款產品，於抖音、京東及淘寶展開折扣優惠及舉行直播帶貨，並於小紅書、微信展開多項營銷推廣，協助港商提升跨境電商能力，把握內地市場商機。