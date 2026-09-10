證監會出手整頓IPO！　撥康視雲勒令停牌　股份需求或涉人為操縱

證監會今日（10日）引用《證券及期貨（在證券市場上市）規則》第8(1)條，指示聯交所自上午9時正起暫停撥康視雲製藥有限公司（02592）的股份交易，原因是對該公司首次公開招股（IPO）可能曾被人為操縱、以營造對股份需求的假象表示嚴重關注。



證監會：IPO或涉人為操縱需求

證監會指出，對撥康視雲的首次公開招股可能曾被人為操縱，以營造對該公司股份需求的假象表示嚴重關注。在繼續進行調查期間，暫停股份交易對維持一個有秩序和公平的市場，以及維護投資大眾的利益是有需要或合宜的。

證監會的調查乃根據《證券及期貨條例》第182(1)條展開。根據《在證券市場上市規則》第8(1)條，證監會有權在與證券上市有關連的情況下，若發行的任何文件或公告載有在要項上屬虛假、不完整或具誤導性的資料，或有需要維持公平有序市場，或有需要維護投資大眾利益時，指示聯交所暫停某上市公司股份交易。

證監會表示，由於調查仍在進行中，不會作進一步評論。

證監會指出，對撥康視雲的首次公開招股可能曾被人為操縱，以營造對該公司股份需求的假象表示嚴重關注。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

上市僅一年多即遭停牌 股價累跌近九成

撥康視雲為臨床階段眼科生物科技公司，2025年7月3日在聯交所主板上市，招股價每股10.1元，集資淨額約5.22億元。公司上市時香港公開發售部分獲約78.78倍超額認購，約2.9萬人申請，一手中籤率僅5%。

然而公司上市首日即「潛水」，開市報9.5元，收市報6.2元，較招股價大跌38.6%，每手500股帳面蝕1,950元。此後股價持續尋底，至停牌前報1.19元，較招股價累計暴跌約88.2%。

撥康視雲的聯席保薦人為建銀國際及華泰國際。建銀國際今年5月已遭證監會突擊搜查其香港辦公室，當時調查同樣涉及與股票發行相關的違規行為。市場關注今次撥康視雲的IPO操縱調查，會否進一步牽涉其保薦人的角色。