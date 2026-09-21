Vontobel百年傳承與結合資產管理優勢　助港人靈活佈局

近年全球經濟與金融市場經歷劇烈變化，地緣政治不穩、利率週期轉折與環境轉型，使投資環境日益複雜。香港作為國際金融中心，投資者面對瞬息萬變的局勢，正積極尋求能穿越市況波動的穩健配置夥伴。單一投資商品已無法滿足當前需求，市場更需要宏觀視野與深厚底蘊。創立於1924年的Vontobel(瑞萬通博)，憑藉近百年的財富管理傳統與全球頂尖的瑞士資產管理實力，將國際級投資視野與在地需求緊密結合，為香港投資者提供跨越週期的穩健選擇。

對於香港的專業投資者、私人銀行、家族辦公室及高淨值客戶而言，選擇資產管理機構不僅是選擇商品，更是選擇歷經時間考驗的信任與紀律。Vontobel(瑞萬通博)成立於蘇黎世，將瑞士金融業享譽全球的穩健與嚴謹深植於企業基因中。經歷數次全球經濟大浪，Vontobel(瑞萬通博)始終保持卓越治理，展現百年傳承的韌性與實力。

為札根亞洲，Vontobel(瑞萬通博)自2008年起建立區域據點，於香港、新加坡及東京設立辦事處。Vontobel(瑞萬通博)香港團隊由熟悉在地市場的投資專家與客戶關係經理組成，能精準解決本地投資者的需求與痛點。透過結合瑞士總部的宏觀資源與香港團隊的在地洞察，Vontobel(瑞萬通博)致力提供高度靈活的客製化投資方案，成為香港專業投資者最堅實的後盾。

「精品投資策略」對應香港投資者需求

Vontobel(瑞萬通博)的核心競爭力在於其獨特的「精品投資策略」（Multi-Boutique Strategy）。此模式匯聚了專精於不同資產類別的獨立投資團隊，使各團隊在保有高自主研究能力的同時，享有一流全球機構的風險治理體系支援。針對香港投資者對收益與抗風險的雙重需求，Vontobel(瑞萬通博)重點聚焦五大精品投資策略：

1. 固定收益：超越傳統現金收益，透過主動彈性的債券配置，在波動市場中鎖定可持續且具備抗跌韌性的利息回報。

2. TwentyFour資產管理：債券投資專家，非常熟悉歐洲債券市場，專注研究資產抵押證券（ABS）、多行業及短期債券，以實現強勁的經風險調整回報及資本保值為重點。

3. 優質增長股：投資環球股票，物色財務實力出眾的企業，我們必須認為這類企業可維持卓越表現，錄得更持久的盈利增長。

4. 高確信度股票：投資於新興市場、全球影響力與主題投資，以及瑞士股票，發掘具備高質素特徵、穩健可持續發展表現，並可受惠於長期趨勢的企業。

5. 多元資產：靈活動態配置股票、固定收益與替代資產，透過跨資產類別的全球資產配置提升整體組合的抗震能力。

思想領袖前瞻 洞察未來投資趨勢

作為財富管理的思想領袖，Vontobel(瑞萬通博)不跟隨短期市場，而是致力於引領長遠趨勢。在分化加劇的市場中，單靠被動追蹤指數已難以獲取優質回報，而是主動投資透過深度研究精準選股，才能有效發掘超額收益（Alpha）。Vontobel(瑞萬通博))同時主張多元化投資的深度，主張跨區域、跨資產的廣泛佈局，避免資產過度集中於單一市場。因應高波動環境，市場對穩定收益與個人化客製化投資方案的需求顯著提升。Vontobel(瑞萬通博)強調長線投資紀律與嚴格的風險控制，是貫穿所有投資決策的重要線。

香港專業投資者的理想長期夥伴

面對複雜多變的投資環境，Vontobel(瑞萬通博)融合百年瑞士傳承、全球專精投資管理實力與香港在地深刻洞察。透過獨樹一幟的精品投資模式，為客戶打造具差異化的解決方案。Vontobel(瑞萬通博)不僅是資產管理服務商，更是值得信賴的長期夥伴，陪伴香港專業投資者與高淨值客戶應對市況起伏，穩步實現財富長遠增長與世代傳承目標。

詳情參閱︰Vontobel(瑞萬通博)

(資料及相片由客戶提供)