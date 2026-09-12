財經視野｜6640億天價訂單　現金流卻倒虧54億︰甲骨文在賭什麼？

剛剛出爐的甲骨文（Oracle）FY27Q1財報，交出了一份喜憂參半的成績單：一方面，AI需求撐爆了這家老牌巨頭的服務器，單季收入193億美元（按年+30%），創下歷史罕見的「Q1按月正增長」；在手訂單（RPO）更是飆到了驚人的6640億美元，相當於公司全年收入指引的7倍以上。

但另一方面，財報裏埋着一顆讓華爾街心跳加速的「地雷」：單季資本開支（CapEx）高達285億美元，自由現金流（FCF）被砸出-54億美元的巨坑。與此同時，公司火速完成了200億美元的股票融資。

一面是訂單多到印鈔機冒煙，一面是現金流失血不得不股權補血——甲骨文到底在下一盤什麼棋？

01、撕開面具：這根本不是軟件公司，是「重資產軍火商」

看一眼分部增速，甲骨文的增長引擎，幾乎完全被AI基礎設施接管，分化很嚴重：

傳統雲應用（SaaS）：僅增長10%（NetSuite甚至只有6%）；

雲基礎設施（OCI）：狂飆121%；其中算力基礎設施（CPU&GPU）：暴漲151%。

這種業務結構的驟變，反應在財報上的是：毛利率顯著下滑，但營業利潤率卻巋然不動（42%）。

背後的商業邏輯如下：數據中心建設是重資產投入，早期折舊與電力消耗吃掉毛利；但OCI規模效應極大，再加上極其節制的營運成本，直接靠「經營槓桿」把營業利潤頂了回去。

甲骨文正在徹底「去軟件化」，蜕變成一家披着科技外衣的超級算力基建運營商。

圖為2021年10月18日，甲骨文（Oracle）位於愛爾蘭都柏林的辦公室。（Reuters）

02、打破華爾街常識：用別人的錢，跑自己的馬

既然重資產燒錢，全年在建規模高達700億甚至900億美元，標普甚至為此下調了評級，甲骨文不怕被拖垮嗎？

管理層在電話會上端出了兩把極具爭議、也極顯狡黠的「手術刀」：

第一把刀：BYOH（客戶自帶硬件）與鉅額預付款。這輪6640億美元的RPO中，Q1新增的300多億美元AI合同，很多采用客戶預付、自備硬件的模式。

這意味着：客戶想要算力，自己扛着英偉達晶片來找甲骨文租機房、配網絡。甲骨文藉此把算力折舊的終極風險，巧妙推回給了下游。

第二把刀：推翻「GPU殘值歸零論」。市場一直擔憂GPU壽命只有兩三年，迭代就貶值。但財報披露了跟市場敘事相反的數據：本季到期續約與轉售的GPU，平均溢價20%；絕大多數卡已服役超過4年，綜合利用率依然高達97.9%。

老卡不僅沒成廢鐵，還在溢價搶租。這直接擊碎了傳統按3年折舊跑出的資產減值模型。

03、決戰萬卡集群：GPT-6Astra背後的影子推手

如果看具體的施工圖紙，你會發現甲骨文在算力基建的交付速度上，正在把對手甩在身後。

阿比林（Abilene）園區：單季交付13.1萬張GPU，驗收周期被壓縮至短短24小時。據披露，業界矚目的下一代模型GPT-6Astra正在這裏狂暴訓練；下一個GW級園區：已經開拔，英偉達下一代VeraRubin系統將在Q2進駐；

多雲破局：數據庫業務按年暴增353%，連競爭對手AWS、微軟都不得不全面接入Oracle數據庫。

從電力（Bloom燃料電池獨立供電）到網絡，甲骨文正在以工程基建的極端打法，把數據中心像搭積木一樣分階段推向前線。

算力的盡頭是電力：為什麼要選「昂貴」的燃料電池，而不是傳統燃機？

在AI基建領域，真正的決勝點往往不在晶片，而在變壓器。美國公共電網的併網排隊動輒卡上3到5年，等電網拉好線，手裏的萬卡集群黃花菜都涼了。為了不被卡脖子，甲骨文乾脆玩起了「現場離網發電」（Behind-the-Meter）。

但在發電方案的二選一中，甲骨文做出了一個讓傳統能源圈側目的激進抉擇：大規模押注BloomEnergy（BE）的固體氧化物燃料電池（SOFC），而不是能源巨頭GEVernova（GEV）的大型重型燃氣輪機。

2026年7月31日，匈牙利多瑙聖拜奈代克（Dunaszentbenedek），帕克斯核電廠和部分乾涸的多瑙河床。（Reuters）

表面上看，這是一個「反經濟學」的決定：GEV的大型聯合循環電廠熱效率極高，單度電成本（LCOE）便宜得多；而燃料電池的度電成本明顯更貴。

但甲骨文算的是另一本「時間折現賬」：交貨時間很快：GEV的大型重型燃機從下單、定製到複雜的電廠土建施工，沒個3–5年根本轉不起來；而BE的標準化燃料電池模塊，出廠落地只需幾個月到一年，完美匹配萬卡集群的飢渴節奏。

繞過環保死刑線：大型燃機基於高温燃燒，氮氧化物（NOx）排放嚴重，在環保監管嚴苛的州，光跑排污許可就能把項目拖死。BE的SOFC走電化學反應，幾乎零NOx和顆粒物排放，環評一路綠燈。

樂高式隨需擴容：燃料電池是模塊化的，機房上一批櫃子，現場就拉來幾十兆瓦電力，避免了一上來就給電廠砸重金的土建包袱；未來還能直接混氫甚至全氫運行，講足了「綠色減碳」故事。

寧可承受更高的電價，也絕不等電網一天。

寧買貴的、不買慢的。甲骨文用極高昂的度電成本為代價，硬生生砸穿了傳統電力周期的牆，把「算力變現」的時間差擠壓到了極致。

04、繁榮背後的達摩克利斯之劍

甲骨文給出的FY27全年指引極其自信：營收保底900億美元，增長34%。

但這絕非沒有代價。市場接下來審視它的目光，只會更挑剔：

期限錯配風險：鉅額RPO的兑現期大多在未來36個月甚至FY28，但CapEx的巨浪今天就得拍下去。

FCF何時轉正：管理層雖然預言「項目爬坡完成後EBITDA轉化率接近100%」，但始終沒有給出現金流由負轉正的確切時間表。

集中度隱憂：當大客戶自研晶片成熟，或者AI大模型應用商業化受阻，這些預付鉅款的頭部客戶會不會突然踩下剎車？

在10月28日的投資者日之前，市場會持續在這兩種情緒間極限拉扯：一邊驚歎於它手中望不到頭的百億訂單，一邊死盯着它下個季度還會燒掉多少真金白銀。

甲骨文坐上了AI時代最快的一班列車，但車窗外就是深不見底的現金流懸崖。這場豪賭，正在進入最高潮。

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