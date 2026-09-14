智譜瀉近9%　7月解禁抽水逾310億後　火速再配股兼發債籌近400億

內地人工智能大模型股智譜(02513)再抽水，繼7月股份解禁後立即配股，最新宣布配售股及發行可換股債券，集資約393.31億元。計及7月集資逾310億，兩個月合共抽水逾700億元。

受消息拖累，智譜現瀉8.5%，報725.5元。

配股籌逾156億

智譜公布，配售最多2,196.5萬股新H股，佔擴大後已發行股份數目的約4.5%；每股配售價714元，較上周五收市價793元折讓9.96%，所得款項總額約156.83億元，淨額約156.64億元。

發債籌逾236億

另一邊廂，智譜宣布發行201.4億元人民幣於2027年到期的美元結算零息可換股債券，所得款項總額預期約30.16億美元(折合約236.48億港元），淨額約30.11億美元(折合約236.1億港元)。

該筆債券為零息債券，且不附帶利息，初始換股價為每股892.5元，較上周五收市價793元溢價約12.55%；若悉數轉換，債券將可轉換約2,636.5萬股換股股份，佔擴大後的已發行股份數目的約5.36%。

智譜AI（圖源智譜官網）

就集資用途，智譜稱，擬將配股及發債所得款項淨額中，60%將用於下一代GLM基礎模型及完全自訓練(Fully Self Training)體系的研發，以及大規模訓練、生產推理、算力資源及相關技術基礎設施的部署及升級；15%將用於支持公司的業務拓展計劃、戰略投資及潛在併購；餘下約25%將用於優化資本結構、補充日常運營所需營運資金及其他一般企業用途。