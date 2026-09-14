美聯儲議息｜加息機率衝破85%！　哈塞特︰敢肯定總統不會太高興

儘管美國總統特朗普屢次喊減息，最新數據顯示，聯儲會升息機率飆破85%，這可能是美國本周議息後三年來首次宣布加息。

上周五公佈的消費者物價報告顯示，8月所謂的核心通膨增速超出預期，促使期貨市場投資者預期聯儲會在9月15日至16日會議升息的機率升至85%以上。

特朗普最近還放話，聯儲會如果不放鬆政策，他將升級貿易戰。（Reuters）

問及會否加息 特朗普︰我不知道

彭博指出，面對居高不下的通膨，聯儲會升息以抑制物價的壓力日益加大。不過，特朗普最近還放話，聯儲會如果不放鬆政策，他將升級貿易戰；他周日重申美國借貸成本應該是全球最低的這一論點。

當被問及是否預期聯儲會在即將召開的會議上會加息時，他表示︰「我不知道。」

美聯儲確實陷入了怎麼做都討不了好的局面。（GettyImages）

分析︰美聯儲陷困局

報道指出，白宮內部的政治焦慮，加劇了要求放鬆政策的壓力。中期選舉將屆，多項民調顯示，選民越來越不滿生活成本不斷上漲。即使降息可能要數月才會真正反映在房貸或信用卡帳單上，較低利率仍可讓特朗普宣稱經濟紓困即將到來，並有助於把責任從政府身上轉移出去。

彼得森國際經濟研究所高級研究員Maurice Obstfeld向彭博說，美聯儲確實陷入了怎麼做都討不了好的局面，不是招致總統震怒，就是削弱在市場上的公信力，對通膨造成的影響日後可能更加嚴重。

這位國際貨幣基金組織(IMF)前首席經濟學家表示，「我不認為沃什希望自己在歷史上留下這樣的評價：聯儲會的使命面臨考驗時，他是那個向政府壓力低頭的聯儲會主席。」

2025年11月13日，美國華盛頓特，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）在區白宮外，對着攝影機發表演說。（Reuters）

哈塞特說法軟化

自從新的通膨報告發布以來，一名白宮官員對於川普可能如何回應升息，先後釋出了不盡一致的訊號。

白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特周五告訴彭博電視台，特朗普仍然希望利率下降，如果聯儲會升息，「總統會有話要說」。

周日，哈塞特的說法有所軟化。他在Fox News Sunday節目說道，如果是升息，他敢肯定總統不會太高興，但總統最重要的還是會捍衛凱文·沃什的獨立性。