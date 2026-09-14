OpenAI今年上市無望　軟銀股價重創13%　延緩AI發展或成行業共識

12日，OpenAI執行長Sam Altman在接受《財富》雜誌採訪時表示，公司正在解決圍繞AI的安全擔憂，將推遲上市時間至明年。視頻發佈後，多家人工智能公司掌門人亦表態將放緩AI發展。



受此影響，大力投資AI公司的軟銀股價暴跌13%。此前，該集團計畫於10月前向OpenAI投資近650億美元。另外，日經半導體指數急跌5.5%



2026年6月11日，圖為美國人工智能企業Anthropic的標誌。（Reuters）

Altman強調不接受AI掌控未來 行業巨頭罕見達成共識

人工智能公司OpenAI和Anthropic上市消息一直是本年度市場焦點。今年6月，OpenAI已經以保密形式提交IPO文件，不過該公司至今仍未確定上市時間。Anthropic也一直為上市做準備，其IPO規模可能會超過SpaceX今年創下的862億美元紀錄（含超額配售選擇權）。

不過，該視頻發佈或預示著OpenAI上市推遲。 Altman表示，「即使於本十年結束前殺死所有人的風險是10%，都是不可接受的。」他補充，「就像過去邁入其他時代時，我們需要在進入一個新時代時，採取不同的行動使我們所做的事情能夠造福全人類，同時也要確保沒有人承擔這種程度的風險。」Altman亦對《財富》強調，所有人不能採取任何可能導致人工智能控制未來的行動，這是一項關鍵原則。

上述視頻發佈時 ，Anthropic執行長Dario Amodei和xAI Corp.創始人兼負責人Elon Musk亦持相似觀點。他們認為，鑒於AI帶來的風險不斷上升，有必要放慢其發展步伐。這是人工智能三大巨頭罕見達成一致的時刻。