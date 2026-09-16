天價罰款累事　攜程中期盈利挫逾99%　收入升逾一成

攜程集團(9961)公布截至6月底止中期業績，股東應佔淨利潤4,100萬元(人民幣．下同)，按年下挫99.55%，每股基本盈利0.06元。

期內，淨營業收入合計318.71億元，按年增11.15%。

攜程今早開報309元，微跌0.7%。

次季由盈轉虧

如果單計截至6月底止第二季度業績，則由盈轉虧，錄得股東應佔虧損24.58億元，主要由於52億元被國家市場監督管理總局處以的反壟斷處罰。每股基本虧損3.89元。若不計股權報酬費用，反壟斷處罰以及包含在其他收入中的按公允價值計量且其變動計入損益的投資和可交換債券公允價值變動損益及其對所得稅費用的影響，2026年第二季度歸屬攜程集團股東的非公認會計準則淨利潤為48億元，相比2025年同期為50億元，相比上季度為39億元。

次季淨營業收入合計156.63億元，按年增5.52%。經調整EBITDA為46億元，低於去年同期的49億元。去年同期獲利48.46億元。

天價罰款累事，攜程中期盈利挫逾99% 。（資料圖片）

手持現金逾千億

截至2026年6月30日，現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產品餘額為1,005億元。

攜程董事會執行主席梁建章表示，集團正持續推進自研AI能力，覆蓋旅客旅程的每一個環節，以加速G2戰略落地，並開啟全新的成長機會。集團正在打造一個更具差異化價值的全球平台，為旅客與合作夥伴創造更大價值，為下一階段的可持續成長奠定基礎。

攜程首席執行官孫潔稱，集團在第二季度展現了穩健的經營韌性，入境旅遊與全球對全球旅遊持續發揮結構性成長動能。集團持續拓展產品版圖，納入更多旅遊與生活方式體驗，同時運用科技與國際行銷資源，協助合作夥伴建立差異化優勢，實現永續成長。