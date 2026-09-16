阻官員「自肥」力度惹議　美加密貨幣法案「撻Q」　Bitcoin重挫

加密貨幣法案折戟美國參議院，累比特幣﹙Bitcoin﹚創6月以來最大跌幅。據彭博報道，美國參議院兩黨議員周二在一次程序性投票中阻止推進一項具有里程碑意義的數字資產市場結構法案。民主黨人稱，他們對涉及處理特朗普加密貨幣商業利益的道德規範條款感到擔憂。



比特幣應聲擴大跌幅

這項法案旨在賦予美國商品期貨交易委員會(CFTC)監管數字資產行業的主要權力，需要在程序性投票中獲得60票才能推進到下一階段。

報道指出，投票失利對加密貨幣行業構成重大打擊。該行業為爭取國會制定有利且長期穩定的監管規則，已經投入數億美元並努力多年。而現在距離中期選舉已經不到兩個月。

比特幣應聲擴大跌幅，一度下挫5.3%至74,910美元。以太幣也走低，一度下跌逾8.3%，一些規模較小的代幣跌幅更大。比特幣和以太幣價格創下6月以來最大跌幅。

Coinbase收盤下跌10%，Circle Internet Group跌11%，Strategy Inc.下跌5%。

2026年9月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮發言。（Reuters）

道德規範限制力度仍然不夠

報道指出，法案針對總統和其他持有加密貨幣的民選官員設置了一些道德規範限制。特朗普從加密貨幣相關交易總計中獲得14億美元收益，使得這一問題成為主要爭議焦點之一，民主黨人表示，相關條款力度仍然不夠。

最新版本還增加了一項針對美國財政部的「熔斷機制」，允許財政部禁止加密貨幣企業向穩定幣用戶提供獎勵、利息或收益。這一問題一直是數字資產行業與銀行業爭執的焦點。

銀行業組織周一在致參議院領導人的聯名信中表示，「只有在存款已經大量流失後才啟動的熔斷機制根本算不上保障措施」。社區銀行也警告，這項措施可能導致大量存款從地方銀行流向加密貨幣企業。

支持加密貨幣行業監管官員也表示，如果法案未能在國會獲得通過，他們已經準備採取行動。