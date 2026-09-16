聯想集團半日飆逾7%　CFO鄭孝明談AI基建：海外市場剛開始發力

聯想集團﹙0992﹚半日大升逾7%，報33.4元。

消息面上，9月16日，在新浪財經舉辦的"AI投資峰會"上，聯想集團高級副總裁兼首席財務官鄭孝明表示，與戴爾相比，當前聯想集團的市場估值仍明顯偏低。「聯想集團現在的估值只有戴爾的七分之一，但是我們的規模和淨利潤不只有戴爾的七分之一，我們完全被市場低估了。」

他表示，公司將長期淨利率目標設定在5%至8%以上，並指出，全球領先的戴爾在盈利水平方面提供了重要參考，聯想憑藉技術、渠道和供應鏈優勢，有機會達到相應的利潤水平。

聯想集團高級副總裁兼首席財務官鄭孝明

鄭孝明表示，從近期接觸的客戶需求看，AI基礎設施市場仍處於快速擴張階段。以Neo Cloud客戶為例，部分項目在數月內即可從數億美元規模快速擴大至數十億美元。聯想目前在技術、供應鏈和市場拓展方面均具備一定優勢，同時正在加快海外AI基礎設施市場佈局。

對於AI基建投資是否過熱，鄭孝明認為，長期來看，全球仍在持續建設面向AI的算力基礎設施，"AI工廠"將成為重要趨勢；從其接觸的全球大型企業來看，企業AI應用仍處於投資早期，未來企業端推理需求將持續釋放。

談及與戴爾在AI基礎設施市場的競爭，鄭孝明表示，聯想近年來持續調整相關業務策略，並加強與主要供應商的合作，目前AI服務器需求增長明顯，公司在技術、供應鏈以及市場拓展等方面具備優勢。

鄭孝明表示，儘管聯想股價已經經歷明顯上漲，但與戴爾相比仍存在較大估值差距："我們現在估值大概是七分之一，但是收入和淨利潤絕對沒有差七倍。"他認為，除AI基礎設施市場本身的增長外，聯想內部仍有較多經營改善機會，包括客戶拓展、定價優化、存儲業務以及基礎設施與服務業務協同等，這些因素都有望推動公司長期利潤率改善。

近期機構也在重新評估聯想的AI基建價值。里昂9月15日發布報告稱，仍對全球AI資本開支保持信心，並將聯想列為其中國科技行業全球AI資本開支相關首選標的之一。