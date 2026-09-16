香港瑰麗酒店蟬聯《50最佳酒店》榜首　連擴展榜單集團共7間上榜

本港推動旅遊發展，硬件自然不可少，包括酒店設備。行業最新傳來好消息，香港瑰麗酒店﹙Rosewood Hong Kong﹚繼2025年奪得全球桂冠後，於2026年《50最佳酒店》榜單再度問鼎。

計及香港瑰麗酒店，瑰麗酒店集團宣布，旗下7間酒店榮登2026年度《50最佳酒店》及擴展榜單。除香港瑰麗酒店（第1位）外，聖保羅瑰麗酒店（第6位）、巴黎瑰麗酒店（第14位）及洛斯卡波斯瑰麗度假酒店（第25位）亦入選全球1至50榜單。另外，倫敦瑰麗酒店（第56位）、托斯卡尼瑰麗酒店（第62位）及曼谷瑰麗酒店（第70位）則入選擴展榜單。

集團稱，作為以香港為總部的國際生活方式及酒店管理集團，旗下運營中的酒店遍佈26國家及地區，並有超過30個新酒店項目正在籌建中。瑰麗酒店集團現有44間獨具特色的酒店。

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）（圖片來源：Trip.com）

同奪《2026 年最受讚賞酒店集團獎》

除酒店排名外，瑰麗酒店集團稱，榮膺《2026 年最受讚賞酒店集團獎》，該獎項由《50最佳酒店》學院投票選出，表彰品牌對全球酒店業的廣泛貢獻，以及其紮根目的地、獨樹一幟的待客之道。

瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯表示:「瑰麗酒店集團作為以中國香港為總部的國際品牌，我們對香港瑰麗酒店是次蟬聯全球之冠,以及獲得《年度最受讚賞酒店集團獎》深感榮幸。這份榮譽既是對瑰麗的肯定，並向世界彰顯了香港這座國際級旅遊城市的待客底蘊與蓬勃活力。」

《50 最佳酒店》榜單於2023年創立，現已成為業界備受推崇的全球標杆之一。評選結果由來自全球 13 個地區的 800 餘位匿名行業專家投票選出,旨在表彰憑藉卓越服務、創新理念、設計美學與賓客體驗重新定義體驗的行業先鋒。