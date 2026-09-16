SK海力士股價造好　與工會拉鋸畫句號　又傳洽在美生產存儲晶片

關於「AI放緩論」眾說紛紜之際，韓國存儲龍頭SK海力士再傳重磅消息。據外電引述知情人士透露，SK海力士正在與英特爾洽談合作協議。一旦談成，SK海力士將首次在美國本土生產存儲晶片。

受此消息催化，周三韓股收盤，SK海力士收漲4.08%。美股夜盤交易中，SK海力士ADR、英特爾均漲超3%。

具體來看，本次合作主要有兩種方案。其中一種方案是SK海力士將租賃英特爾俄亥俄州工廠的部分廠區；另一種備選方案是SK海力士與英特爾以及大型雲廠商成立合資企業。不過，最終會生產DRAM、NAND還是HBM，目前仍是未知數。

SK海力士回應稱，公司「正在評估各類方案，包括增設生產基地，以強化存儲業務競爭力，但現階段尚未敲定任何事項」。

SK海力士正在與英特爾洽談合作協議，惟首爾態度成最大變數。（Getty）

首爾態度成最大變數

值得注意的是，首爾的態度被視為最大變數。消息人士稱，任何涉及HBM甚至DRAM等先進存儲技術的生產協議，都可能被視作敏感技術而遭韓國政府反對。

韓國產業部表示，相關決定由企業自主作出，但若涉及「國家核心技術」，將依據《產業技術保護法》接受審查。

此外，在美國建廠的成本遠高於韓國：人工與建設成本顯著更高，且半導體供應鏈多集中於亞洲，進一步推高了本土生產成本。Counterpoint Research測算，綜合土地、水電、法規等全部成本，在美國建一座半導體廠的總投入大約是韓國的兩倍。

SK集團會長崔泰源直言，在美國，土地、電力和水都很貴，監管也很嚴格。但是，面對客戶和各國要求增加晶片供應的壓力，崔泰源表示：「我認為我們需要在美國建廠，條件允許的話就應當落地建設。」

市場分析認為，這筆交易能讓SK海力士在需求最旺的關口貼近美國客戶、對沖關稅與地緣風險，同時盤活英特爾的閒置產能。不過，同時取悦華盛頓與首爾並不容易。據悉，兩國還在為韓國去年承諾的3500億美元投資落地爭執不下，其中約1500億已劃入造船領域，剩餘2000億美元用途未定。

消息人士稱，這令SK海力士陷入兩難：首爾希望將其在美投資作為談判籌碼，華盛頓則施壓公司儘快敲定美國擴產計劃。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

存儲荒將持續到何時？

合作傳聞發酵之際，SK海力士與工會的拉鋸剛剛畫上句號。周三，生產崗員工以57.08%的支持率通過了修訂後的勞資協議，約1.53萬名會員參與投票，8731票贊成、6566票反對。

新協議將利潤分紅獎金的現金比例從40%提高至50%，員工還可按10個百分點為單位將現金轉為股票，最多可全部以股票形式領取。協議還正式確定，當公司出現虧損時，可實行部分薪資延期發放。

SK海力士稱，該條款體現管理層與員工約定，在盈利年份共享收益，在行業下行階段共擔責任。

KB證券警告︰

勞資之爭背後，是持續緊繃的存儲供需。KB證券警告稱，三星與SK海力士的內存庫存已降至10天以下，明年可能出現「史無前例」的短缺。

花旗在最新報告中表示，隨着AI從基礎訓練與推理階段邁入「持續學習」階段，HBM、服務器DDR5及企業級固態硬盤的需求將從2027年起迎來爆發式增長。

該行預計，DRAM供需比將在2027、2028年分別走弱至-8.7% 與-9.7%；同期NAND供需比回落至-6.1% 和-5.5%，供需失衡局面或將延續至2031年。

摩根士丹利維持對SK海力士的增持評級，目標價設定為260萬韓元。該行將2027年雲計算資本開支增速預測從此前的14%上調至29%，AI算力需求仍是存儲周期的重要結構性支撐。

不過，與花旗不同的是，摩根士丹利認為，DRAM與NAND合約價格持續上漲，但按月增速已較峰值回落，預計存儲行業將在2026年第四季度進入周期尾聲階段。