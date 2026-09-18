MPF｜打工仔兩大熱門基金　一受託人跑贏同業　揭開回報差距緣由

強積金再創新高，你的退休儲蓄又賺了多少？截至今年8月底，全港強積金總資產首次突破1.71萬億港元，年內人均賬面賺逾25,000元。不過，大市升，不代表人人都能分一杯羹，揀選不同基金，回報隨時相差一大截。本文以美股MPF及混合資產基金兩大投資「重鎮」為例，拆解「帶頭」的基金受托人，其「揀股」眼光及操盤策略，如何幫打工仔提升回報。



香港打工仔的退休儲蓄於今年下半年迎來歷史性里程碑。根據獨立強積金研究機構「積金評級」公布的最新數據，截至今年8月底，香港強積金（MPF）總資產值首次突破1.71萬億港元，創下26年以來新高。

單計8月份，強積金整體錄得1.46%的淨回報，帶來約244億港元投資收益，推動今年首8個月累計投資收益增至1,221億港元，寫下歷來同期第二佳成績。在資產增值帶動下，每名強積金成員的平均賬戶結餘攀升至343,420港元，同創歷史新高；年初至今，人均累計賬面收益超過19,000港元。

資產規模創新高 股票與混合資產基金成主力

不過，即使整體資產規模屢創新高，並不代表所有成員都能同等受惠。亮麗的數字背後，不同受託人旗下基金的表現明顯分化。據理柏截至今年8月底的數據顯示，大型保險系受託人在這輪升市中表現突出。例如以旗下資產管理規模計算，Sun Life 永明有61%的資產在過去1年的表現高於市場中位數，意味其表現及回報跑贏同業。

由此可見，投資策略與資產配置的差異，正逐步反映在成員的實際回報上。 因此，打工仔如何布局環球市場、掌握不同資產的增長機會，並在市況轉變時管理風險，成為觀察基金管理表現的重要切入點。

美股策略領先 布局科技龍頭成關鍵

美股是不少打工仔鍾情的資產類別，據積金評級，股票基金﹙美國﹚今年升幅10.57%，是其中一個「當旺」的板塊，但即便如此，也「考驗」受託人揀股功夫。

翻查資料，標普500指數今年首8個月錄得13.1%的升幅。而理柏數據顯示，Sun Life永明的美國股票策略期內回報達14.8%，不但跑贏標指，也位列同類策略的第一名。若將觀察期拉長至3年，Sun Life永明旗下部分環球及美股策略的累積回報均超過60%﹕美國股票基金的3年累積回報為65.9%；追蹤富時指數、同樣重倉美股科技龍頭的環球低碳指數基金，同期累積回報則達68.2%。

成為同組別「世一」，其持倉值得一看。從永明彩虹強積金計劃次季披露的持倉可見，其美國股票基金重點配置於具備強勁現金流及盈利能力的大型科技企業，前3大持股分別為英偉達（NVIDIA）、蘋果及微軟，佔比依次為8.9%、6.9%及5.6%，其他主要持股包括Alphabet及博通。反映該倉緊貼市場大市步伐，觀察到市場對人工智能的關注，正由概念與增長想像，轉向企業能否將龐大的AI資本開支轉化為實際收入及盈利，在這個背景下，科企巨頭的盈利兌現能力，成為評估投資價值的重要依據，料是基金主動部署的原因。

混合資產基金配置 「操盤」能力左右回報

如果說美股基金為追求增長的成員提供了較進取的選擇，那麼混合資產基金市場，則反映不少成員希望兼顧增長與風險管理的需求。皆因目前有超過三分之一的打工仔選擇混合資產基金，與股票基金相映成趣。

混合資產基金的核心，是由基金經理在股票、債券及現金等資產之間作出配置，尋求增長潛力與防守能力的平衡。對於難以緊貼市況、頻繁調整投資組合的成員而言，這類基金提供了跨資產配置的選項，其風險水平仍會隨股票比重及投資策略而有所不同。

因此，混合資產基金並非僅將股票與債券按固定比例組合，其回報亦取決於基金對市場風險的判斷及調整配置的時機。翻查資料，除美股外，Sun Life永明旗下增長型、均衡型及平穩型3隻混合資產基金，年初至今及過去1年的表現均位列全港同類基金第1。其中，Sun Life永明混合資產增長策略過去1年的回報為22.2%，均衡策略為16.2%，平穩策略亦錄得10%的雙位數回報，均高於各自類別的市場中位數。

表現背後，除了長期資產配置，亦涉及該基金如何因應市況作出的戰術調整。資料顯示，今年7月環球市場受地緣政治風險牽動而波動，該基金主動降低風險敞口，減持部分科技股、南韓及台灣市場持倉以鎖定利潤，並將亞洲市場配置下調至中性。

及至8月市場情緒回穩，基金重新增持科技板塊，參與其後的反彈。另一方面，面對通脹持續及歐美央行偏鷹派言論對債市構成的壓力，基金採取低配債券、提高現金比重的部署，以減輕債券價格波動對組合的影響。

慎防主場偏好 分散投資比追逐排名更重要

強積金總資產創新高，加上不同基金之間的回報差距，為成員提供了重新檢視退休資產配置的契機。據強積金顧問GUM 數據，今年首8個月，亞洲股票及大中華股票分別上升25.6%及15.4%；環球股票基金升14.2%；美國股票基金升10%；相反，香港股票基金（追蹤指數）及香港股票基金分別僅升0.5%及跌0.1%。若成員長期受「主場偏好」影響，將過多退休資金集中於香港市場，便可能未能充分分享其他市場的增長成果。

這種差異提醒成員，熟悉某個市場，不等於投資風險較低。評估強積金組合時，除了比較回報，更應一併考慮投資地域、行業集中度、波動程度、收費，以及距離退休尚有多少時間。

無論美股、環球股票，還是混合資產基金，關鍵是基金表現是否可以持續甚至跑嬴大市，以及理解基金的投資策略與風險來源。透過適度分散及定期檢視，建立兼顧增長潛力與承受波動能力的退休組合。畢竟，退休投資是一項長期規劃，市場創新高值得關注，配置是否合適亦更值得深究。